武陵農場露營踩到坑洞慘摔骨折 農場只需負一半責任賠20萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

徐姓婦人去年到武陵農場露營，從營位木棧板下來踩到坑洞慘摔，撞到左肩骨折、挫傷，她一共求償173萬多元。台中地院勘驗現場發現，該營位旁雜草叢生、地面凹陷，認定農場收費的服務不符安全性，但徐沒循踏板走至地面，本身也有一半責任，判武陵農場應給付她20萬多元，可上訴。

徐女主張，她2024年10月15日訂購武陵農場10月22日至24日3天的露營區營位，到場後使用營位的棧板、停車會及餐桌椅，當晚7點多和先生入住營位，卻因場地不平整，草皮下有長60公分、寬40公分，高15公分的坑洞，害她踩到跌倒撞到桌椅，釀左肩骨折、挫傷。

徐女就醫療、看護、不能工作損失、精神撫慰金，及消費者保護法規定賠償的懲罰性賠償金等，一共向農場求償173萬2392元。

武陵農場抗辯稱，營區位處山林，設置以間近自然、安全需求的最大平衡，自然地形並非絕對平面，只能要求營地的棧板保持水平面、棧板平整，棧板下另有長條的枕木作為踏階，讓露營者能安全踩踏上下棧板、草地間，官網「露營小提醒」也公告營場或有崎嶇不平，已盡提醒旅客之責。

武陵農場認為，徐女當時跳過枕木踏階，一腳踩到前方草皮才因坑洞踉蹌摔落，就算營地管理維護有失當，但因主責在徐女自身疏忽，未依常規踩踏枕木踏階才受傷。

台中地院查，露營區地面鋪有地磚、經人為整地，且考量消費者付費使用營位、車位及木桌椅，自是期待該營位周遭區域能放心遊憩，但現場營位棧板旁雜草叢生、有相當程度凹陷，認定農場提出的服務，確實不符合專業水準可合理期待的安全性。

中院根據醫療、不能工作損失及精神撫慰精等計算，認定徐求償以41萬5566元適當，但根據現場情況，若徐能循木踏板走至地面，應不至於受傷，本身也應負擔一半責任，因此判武陵農場應給付她20萬7783元。

武陵農場。記者曾健祐／攝影
武陵農場。記者曾健祐／攝影

