國中生簽本票借3萬還不出錢 被貼海報在社區公審警將查辦

彰化縣一名14歲國中生疑似用簽本票方式向友人借錢，且年利率高達10%，國中生還不出錢，被人張貼海報在社區電桿公布他的名字，並給他「借錢不還」國家隊冠軍封號，還吸引同儕去打卡朝聖，此舉也引發警方關心，表示張貼海報已違反個資法和廢棄物清理法，將依法偵辦。

南彰化某鄉鎮多處電桿被張貼海報一名國中生拿著簽名本票的照片，寫著「台中、彰化區市民某某參加114年度借錢不還，榮獲國家隊冠軍，特頒此狀以資鼓勵」。

網路上還有人po照在海報前打卡，引發討論。有疑似國中生的朋友貼文說「為了幫某某度過難關，將自己辛苦錢給某某..」，也貼出國中生拿著本票的照，另一篇貼文則寫國中生3萬元拿不出來還搞封鎖。

警方表示，目前警方還沒接獲報案，不過接獲情資後已介入調查，還在調查是誰張貼海報，因為此舉已違反個資法和廢棄物清理法，也將調查是否涉及重利罪，對於傳聞學生是因賭博才會簽本票高額借貸，警方也將與校方合作啟動校安調查，釐清是否有不法組織介入校園。

校方表示，校方本周一經由網路訊息得知後，立即啟動關懷機制，已聯繫到學生確認人在家中、安全無虞，並同步通知家長共同處理。此生是國一下學期才轉來學來，個性較為好動，生活與上課狀況長期不穩定，近期也發現有向他人借貸行為。