台南男不堪照顧重擔弒父 胞姊女兒當庭請求法官判輕一點

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院今開庭審理，許男認罪外，傳喚親友作證。胞姊說，弟弟照顧臥病在床父母比她更好，過年前曾透露他自己很難過，尚未討論出具體方案時，悲劇就發生了。

許姊表示，母親及父親接連臥病在床，都是弟弟在照顧的，而且照顧很久了；母親走了後，父親很快就不能走，1、2年前臥病在床，曾卡痰送醫急診，之後弟弟很用心學會抽痰，每2小時換尿布、餵食，生活起居都是弟弟在照顧，她有空也會回家看一下。

檢方詢及許姊以被害人家屬與弟弟已無條件和解，「希望弟弟好好的活下去就好」她說，弟弟照顧父母比她更好，從小弟弟就跟父母同住，父母過世後，心情很難過，但弟弟沒有生活技能，年紀也有了，相信父親也不希望弟弟難過，她也不需要財產。

她說，弟弟照顧父親盡心盡力，希望法官可以判輕一點，弟弟沒有歹意，他對父母照顧很多，可能是壓力很大，才會做這件事；「拜託、拜託…」她表示。

許男女兒以輔佐人作證，她說，雖與父親同住，但因叢發性頭痛罕病，劇烈頭痛而返家同住，整天躺在床上，都是爸爸在照顧阿媽及阿公，家事也是爸爸在做，她沒能幫上任何忙。直至過年期間，爸爸身體很不舒服，請她照顧一下阿公，但因其身心疾病，這幾年一個人接連要照顧臥病在床阿媽、阿公，情緒崩潰。她也請求法官盡量予以減刑。

許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院開庭審理，胞姊及女兒向法官求情減輕其刑。圖／本報資料照
許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院開庭審理，胞姊及女兒向法官求情減輕其刑。圖／本報資料照

父母 爸爸 難過

