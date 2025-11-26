拒載醉客爆口角怒持榔頭敲頭 小黃運將賠60萬獲判緩刑

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

楊姓男子因酒醉遭拒載，在台北市內湖區一處加油站外與計程車司機趙姓男子起口角，趙氣憤之下朝楊揮拳，並持榔頭攻擊楊頭部，犯後逃逸；士林地檢署今年7月依殺人未遂罪嫌起訴，士林地院審理後，近日依重傷害未遂罪判徒刑2年，緩刑5年。

檢警調查，楊男2024年9月6日晚上7時許飲酒後，在內湖區某加油站外攔停計程車，趙男見其酒醉不願載送，兩人旋即爆發口角，趙男一氣之下先朝楊男揮拳打倒在地，再從計程車後車廂拿出一把榔頭，朝楊男面部攻擊1次，犯後上車逃離現場。

趙男暴行導致楊男腦出血、顱骨骨折、顴骨骨折、左耳膜破裂，用來施暴的榔頭手柄也當場斷裂，所幸民眾見狀報案求助，楊男經送醫後無生命危險。

偵查期間，趙男自稱基於「自衛」而傷人，但檢方清查相關監視器畫面、診斷書、筆錄等事證，認定趙男在楊男倒地、無攻擊能力時，仍追擊楊男，暴行與自衛無關，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

判決指出，趙男明知頭部是人體重要部位，面部有眼睛，頭部有大腦、小腦、腦幹等，維繫視能及其他人體重要機能的關鍵器官，可預見若趁人不備、被打倒在地，以質地堅硬物敲擊頭部可能使腦部受損而導致人體重要機能毀敗或嚴重減損等「重傷害」結果，仍在打倒楊男後，持槌敲擊楊男頭部成傷。

法官認為，趙男涉犯重傷害罪而非檢方起訴認定的殺人罪，他雖對楊男有重傷害行為，但經民眾報案並及時送醫治療後，幸未發生重傷害結果，其犯行止於未遂；趙男犯後雖曾到警所問詢，但未自白傷人事實，顯無自首情事。

考量趙男審理期間與楊男達成調解、當庭給付60萬元，楊男也當庭表示願意原諒趙男，審酌趙男犯罪動機目的及手段，智識程度及經濟狀況，無前科，犯後態度尚稱良好等，審結依重傷害未遂罪判趙男徒刑2年、緩刑5年，期間付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地方法院。記者李隆揆/攝影
士林地方法院。記者李隆揆/攝影

