快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

台中驚傳男嬰11樓掉落慘死 竟是生母產後激動丟下樓

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中驚傳產婦剛生下1名健康男嬰，卻將親生兒子從11樓拋下摔死慘案。夏姓女子和莊姓前男友交往時懷孕，後分手去年生下男嬰，她不顧兒子剛落地，將他自窗台往下丟，害新生兒活活慘死，檢方偵結依殺人罪嫌起訴夏女。

檢警調查，夏女和莊姓男友交往2023年吧9月生下1名女兒，後來雙方於2024年3月分手，但2人分手前夏女已經懷孕，她並於同年11月28日在太平區11樓的住處內生下1名男嬰。

未料夏女因和莊男分手心生不滿，竟不顧兒子甫出世，是剛落地的健康男嬰，她竟將兒子用毛毯包裹放在房間窗框。

沒多久夏女情緒激動下，竟然將親生兒子從窗戶向外推落，釀男嬰自11樓掉落1樓社區花圃，當場全身骨折、臟器損傷慘死。

台中地檢署偵結，依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴夏女，全案移審後，將由台中地院國民法庭審理。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

分手 殺人

延伸閱讀

與2學生交往還墮胎！補教師遭判刑逃亡 酒醉「跌破頭」就醫狼狽被逮

桃園五連霸前市議員貪千餘萬今遭訴移審 法官裁定再羈押禁見3月

被追問何時懷孕 男星老婆驚吐「他有問題」 親友瞬間安靜了

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

相關新聞

台南男不堪照顧重擔弒父 胞姊女兒當庭請求法官判輕一點

台南許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院今開庭審理...

拒載醉客爆口角怒持榔頭敲頭 小黃運將賠60萬獲判緩刑

楊姓男子因酒醉遭拒載，在台北市內湖區一處加油站外與計程車司機趙姓男子起口角，趙氣憤之下朝楊揮拳，並持榔頭攻擊楊頭部，犯後...

台中驚傳男嬰11樓掉落慘死 竟是生母產後激動丟下樓

台中驚傳產婦剛生下1名健康男嬰，卻將親生兒子從11樓拋下摔死慘案。夏姓女子和莊姓前男友交往時懷孕，後分手去年生下男嬰，她...

高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

高雄市旗下有12家牙醫診所的「ABC牙醫聯盟」爆出多年來詐領健保、逃漏稅及洗錢，犯罪所得超過16億元，至少34人涉案，其...

矯正署稀飯煮太稀「撈不到米」？ 官員駁吃到有剩：每日廚餘49.5噸

監察院發新聞稿指有桃園女子監獄對「攜子入監」幼兒的照顧存在重大缺失，通過糾正法務部矯正署等機關，指監所伙食稀飯煮太稀「撈...

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

媒體人周玉蔻2022年主持節目「辣新聞152」節目時，直指前中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，揭露張淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。