台中驚傳男嬰11樓掉落慘死 竟是生母產後激動丟下樓

台中驚傳產婦剛生下1名健康男嬰，卻將親生兒子從11樓拋下摔死慘案。夏姓女子和莊姓前男友交往時懷孕，後分手去年生下男嬰，她不顧兒子剛落地，將他自窗台往下丟，害新生兒活活慘死，檢方偵結依殺人罪嫌起訴夏女。

檢警調查，夏女和莊姓男友交往2023年吧9月生下1名女兒，後來雙方於2024年3月分手，但2人分手前夏女已經懷孕，她並於同年11月28日在太平區11樓的住處內生下1名男嬰。

未料夏女因和莊男分手心生不滿，竟不顧兒子甫出世，是剛落地的健康男嬰，她竟將兒子用毛毯包裹放在房間窗框。

沒多久夏女情緒激動下，竟然將親生兒子從窗戶向外推落，釀男嬰自11樓掉落1樓社區花圃，當場全身骨折、臟器損傷慘死。