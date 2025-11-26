高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

高雄市旗下有12家牙醫診所的「ABC牙醫聯盟」爆出多年來詐領健保、逃漏稅及洗錢，犯罪所得超過16億元，至少34人涉案，其中有多名知名牙醫師，甚至還有密醫根本沒有牙醫師執照卻違法執業替病患洗牙、拔牙，並成立7家人頭公司藏匿不法所得，高雄地檢署偵結起訴26人。

高雄地檢署查出，ABC牙醫聯盟總院長謝尚廷、謝尚人牙醫兄弟擔任聯盟共同負責人，陳建宏擔任聯盟營運長，從2016年開始就讓未取得合法醫師資格的密醫非法執業，替患者洗牙、拔牙，以此詐領健保給付、集體逃漏稅、洗錢。

謝尚人明知一名菲律賓留學歸國的趙姓牙醫師未通過學歷甄試，不得在台灣實習、執行醫療業務，甚至不得報考牙醫師國考，他卻仍在2006年到2019年之間聘用趙姓牙醫執業，再冒用其他醫師名義詐領健保，讓聯盟賺進超過2千萬元營收，之後即便被查獲，仍因法院欠缺證據讓他們逃過法網。

未料ABC牙醫聯盟更加有恃無恐，從2018年到2023年之間又聘用17名密醫替病患洗牙、補牙、拔牙，至少有3萬多名病患的牙齒問題都是經手自這17名密醫，讓聯盟大賺營收5710餘萬元，其中就有從健保詐領的4695餘萬元。

謝尚廷與謝尚人兄弟為了逃避高額的個人所得稅，要求聯盟內的牙醫師一律以現金領薪，並且自費項目的現金收入必須繳回統一由財務保管，還要求牙醫師們盡量不要開自費收據給病患，由聯盟統一申報稅務，以此低報、藏匿實際收入。

檢方統計，ABC牙醫聯盟從2016年到2023年之間全體牙醫師逃漏稅總額高達9億1668萬餘元，謝尚廷等人還把錢用多種手法洗白，例如小額存入親友帳戶、交叉持股，甚至乾脆成立7家人頭公司，用人頭公司名義購買基金、外匯等流動資產，以及購置6處不動產回租給聯盟旗下診所營業使用。