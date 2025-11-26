矯正署稀飯煮太稀「撈不到米」？ 官員駁吃到有剩：每日廚餘49.5噸

監察院發新聞稿指有桃園女子監獄對「攜子入監」幼兒的照顧存在重大缺失，通過糾正法務部矯正署等機關，指監所伙食稀飯煮太稀「撈不到米」；官員透露，矯正機關平均每日廚餘量49.5噸「吃到有剩」，監委的調查不符實情。

依監察院監察委員王幼玲、高涌誠的說法，法務部與衛福部在幼兒最佳利益判斷、資源配置與場域管理上責任不清，導致長期無法落實「兒童權利公約」規範，通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，要求行政院督促進行全面檢討。

監察院指出，本案調查案源自民間團體協助一名印尼籍移工母親的陳情，移工母親表示「攜子入監」後，因語言不通而無法理解監規，難以反映需求，情況並非單一個案。

監察院報告又指出，幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足，需要受刑人自費購買副食品，也轉述沒有經濟資源的母親的陳情表示「有時候煮得很稀，撈不到米」。

矯正官員透露，實際上，監所伙食並無不充足情形，伙食費成年人每月2300元，未成年人每月伙食費3900元，且不定時上修，而機關平均每日廚餘量達到49.5噸，代表許多單位的伙食應該都「吃到有剩」。

官員說，監察委員引述印尼籍移工母親白粥煮太稀「撈不到米」，講得好像是古時候「鬧飢荒」一樣，矯正機關對受刑人及幼兒的照顧，不會讓人吃不飽。