快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

矯正署稀飯煮太稀「撈不到米」？ 官員駁吃到有剩：每日廚餘49.5噸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

監察院發新聞稿指有桃園女子監獄對「攜子入監」幼兒的照顧存在重大缺失，通過糾正法務部矯正署等機關，指監所伙食稀飯煮太稀「撈不到米」；官員透露，矯正機關平均每日廚餘量49.5噸「吃到有剩」，監委的調查不符實情。

依監察院監察委員王幼玲、高涌誠的說法，法務部與衛福部在幼兒最佳利益判斷、資源配置與場域管理上責任不清，導致長期無法落實「兒童權利公約」規範，通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，要求行政院督促進行全面檢討。

監察院指出，本案調查案源自民間團體協助一名印尼籍移工母親的陳情，移工母親表示「攜子入監」後，因語言不通而無法理解監規，難以反映需求，情況並非單一個案。

監察院報告又指出，幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足，需要受刑人自費購買副食品，也轉述沒有經濟資源的母親的陳情表示「有時候煮得很稀，撈不到米」。

矯正官員透露，實際上，監所伙食並無不充足情形，伙食費成年人每月2300元，未成年人每月伙食費3900元，且不定時上修，而機關平均每日廚餘量達到49.5噸，代表許多單位的伙食應該都「吃到有剩」。

官員說，監察委員引述印尼籍移工母親白粥煮太稀「撈不到米」，講得好像是古時候「鬧飢荒」一樣，矯正機關對受刑人及幼兒的照顧，不會讓人吃不飽。

矯正署昨對監察院糾正報告聲明表示，針對監察院提案糾正旨揭處遇未具適足資源，影響受攜幼兒權益，已積極研議精進措施，並配合幼兒發展視收容人個別情形，提供子女成長需求的充足飲食。

監察委員高涌誠。圖／聯合報系資料照片
監察委員高涌誠。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署。圖／聯合報系資料照片

監察院 母親 移工

延伸閱讀

黑水虻進校園廚餘零運出 嘉市議員推生態教育

屏東市查獲違規廚餘養豬 重罰80萬、禁止上市並取消補助

隨母入監兒童營養不良 監院糾正矯正署及社家署

監院：未保障隨母入監兒童權益 糾正矯正署社家署

相關新聞

台南男不堪照顧重擔弒父 胞姊女兒當庭請求法官判輕一點

台南許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院今開庭審理...

拒載醉客爆口角怒持榔頭敲頭 小黃運將賠60萬獲判緩刑

楊姓男子因酒醉遭拒載，在台北市內湖區一處加油站外與計程車司機趙姓男子起口角，趙氣憤之下朝楊揮拳，並持榔頭攻擊楊頭部，犯後...

台中驚傳男嬰11樓掉落慘死 竟是生母產後激動丟下樓

台中驚傳產婦剛生下1名健康男嬰，卻將親生兒子從11樓拋下摔死慘案。夏姓女子和莊姓前男友交往時懷孕，後分手去年生下男嬰，她...

高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

高雄市旗下有12家牙醫診所的「ABC牙醫聯盟」爆出多年來詐領健保、逃漏稅及洗錢，犯罪所得超過16億元，至少34人涉案，其...

矯正署稀飯煮太稀「撈不到米」？ 官員駁吃到有剩：每日廚餘49.5噸

監察院發新聞稿指有桃園女子監獄對「攜子入監」幼兒的照顧存在重大缺失，通過糾正法務部矯正署等機關，指監所伙食稀飯煮太稀「撈...

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

媒體人周玉蔻2022年主持節目「辣新聞152」節目時，直指前中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，揭露張淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。