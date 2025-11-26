快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻2022年主持節目「辣新聞152」節目時，直指前中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，揭露張淑娟的姓名、肖像、職業、等個人資料，國家通訊傳播委員會（NCC）依違反個人資料保護法等裁罰民視董事長王明玉5萬元，王女提行政訴訟抗罰，一審敗訴，她不服提上訴，台北高等行政法院二審判決駁回，全案確定。

NCC認為，王明玉身為民視代表人，而民視製播的「辣新聞152」節目2022年9月22日揭露張淑娟的個資，節目未經張淑娟同意揭露隱私，與公共利益無關，依違反個資法裁罰王女5萬元，王女提行政訴訟救濟。

王明玉提告主張，NCC諮詢會議遴選和召開程序有瑕疵，且節目內容是源自於台北市長蔣萬安、父親蔣孝嚴都是國內政壇知名人士，相關私領域行為會影響民眾判斷品德與誠信的參考，故節目內容與公共利益有關。

再者，張淑娟曾獲選為中國小姐並接受採訪，前夫也是連勝文連襟林靖倫的哥哥，曾有媒體將家族關係製作圖表，可知節目討論內容已是公開資訊，又與公共利益相關，未違反個資法。

北高行地方行政訴訟庭一審認為，節目主持人周玉蔻與來賓蔡玉真對張淑娟涉違反個資法，又節目播送張淑娟的婚姻、職業、背景經歷、私領域生活，與前夫及姻親等個人資訊，並非增進公共利益，不屬於個資法免責範疇，NCC處分沒有違誤，判決王明玉敗訴。

王明玉不服提上訴，認為一審判決沒有調查NCC諮詢會議遴選和召開程序瑕疵，也未說明理由，有判決理由不備的違誤。北高行高等行政訴訟庭二審認為一審判決駁回王明玉的請求，沒有違誤。

另外，二審認為諮詢會議的組織與程序並無違法，一審認定也無違誤，雖理由未詳細說明，但不影響判決結果，判決王明玉敗訴，全案確定。

前中國小姐張淑娟。圖／聯合報系資料照片
前中國小姐張淑娟。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

張淑娟 個資 NCC 周玉蔻

延伸閱讀

周玉蔻被控謗東元電機女董「小三奪權」 高院判她無罪確定

周玉蔻指黃國昌硬上女生被判3月刑定讞 她訴苦：像小螞蟻被輾壓

綠促加碼發4.6萬元現金侯友宜喊要賣地 蘇巧慧：盈餘分享應法制化

蘇巧慧獲徵召選新北！被問用特權把人踢走才勝出？她這麼答

相關新聞

台南男不堪照顧重擔弒父 胞姊女兒當庭請求法官判輕一點

台南許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院今開庭審理...

假 App日賺 1% 誘百人上鉤 檢調破獲 6 億吸金集團

調查局福建省調查處日前接獲情資，有一個跨境吸金集團，主嫌以虛構的「ETmeta App」為幌子，假借投資虛擬資產「ETM...

拒載醉客爆口角怒持榔頭敲頭 小黃運將賠60萬獲判緩刑

楊姓男子因酒醉遭拒載，在台北市內湖區一處加油站外與計程車司機趙姓男子起口角，趙氣憤之下朝楊揮拳，並持榔頭攻擊楊頭部，犯後...

台中驚傳男嬰11樓掉落慘死 竟是生母產後激動丟下樓

台中驚傳產婦剛生下1名健康男嬰，卻將親生兒子從11樓拋下摔死慘案。夏姓女子和莊姓前男友交往時懷孕，後分手去年生下男嬰，她...

高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

高雄市旗下有12家牙醫診所的「ABC牙醫聯盟」爆出多年來詐領健保、逃漏稅及洗錢，犯罪所得超過16億元，至少34人涉案，其...

矯正署稀飯煮太稀「撈不到米」？ 官員駁吃到有剩：每日廚餘49.5噸

監察院發新聞稿指有桃園女子監獄對「攜子入監」幼兒的照顧存在重大缺失，通過糾正法務部矯正署等機關，指監所伙食稀飯煮太稀「撈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。