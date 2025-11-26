台中恐怖男大街揮長刀 落網還喊：心情不好喝酒就會拿刀殺人

台中巫姓男子酒後易情緒不穩，他持21公分長刀在大慶車站周邊揮舞恐嚇路人，落網後還自稱「心情不好喝酒就會拿刀殺人」，更要檢警「最好把他抓去關」；法院認為，巫犯後主動去醫院酒精使用疾患門診，依恐嚇公眾罪判他7月，緩刑4年，再命他至指定機構治療，可上訴。

檢警調查，巫男自稱對現況不滿，今年8月10日下午2點多喝完酒竟拿了1把21公分的折疊刀，從大慶車站前沿建國北路1段、文心南路徒步，並朝路過的余姓路人揮舞，以此恫嚇余、恐嚇公眾，警方獲報趕緊到場逮捕他。

檢方訊時，巫否認犯行，辯稱如果他心情不好、喝酒，就會拿刀殺人，還說「不知道殺的人是誰」，並表示最好把他抓進去關，他喝完酒後不知道會做出什麼事。

台中地院審酌，巫男不以理性方式解決現況，酒後就持刀揮舞恐嚇公眾，考量他犯後坦承、主動前往中山醫學大學附設醫院接受酒精使用疾患門診等一切情狀，依恐嚇公眾罪判他7月，但緩刑4年。

中院考量，巫男5年內無不良前科「犯後坦承，頗具悔意」，且主動前往酒精疾患門診，應可期待他繼續接受治療控制，其行為可獲得改善，認為相較於入監，給予緩刑反更有助引導他改過遷善。

中院表示，為使巫記起教訓，並持續接受酒精使用疾患治療，命他於判決確定起2年內，前往檢察官指定的醫療機構完成酒精使用疾患治療，並交付保護管束，若違反相關條件，得撤銷其緩刑。