台中恐怖男大街揮長刀 落網還喊：心情不好喝酒就會拿刀殺人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巫姓男子酒後易情緒不穩，他持21公分長刀在大慶車站周邊揮舞恐嚇路人，落網後還自稱「心情不好喝酒就會拿刀殺人」，更要檢警「最好把他抓去關」；法院認為，巫犯後主動去醫院酒精使用疾患門診，依恐嚇公眾罪判他7月，緩刑4年，再命他至指定機構治療，可上訴。

檢警調查，巫男自稱對現況不滿，今年8月10日下午2點多喝完酒竟拿了1把21公分的折疊刀，從大慶車站前沿建國北路1段、文心南路徒步，並朝路過的余姓路人揮舞，以此恫嚇余、恐嚇公眾，警方獲報趕緊到場逮捕他。

檢方訊時，巫否認犯行，辯稱如果他心情不好、喝酒，就會拿刀殺人，還說「不知道殺的人是誰」，並表示最好把他抓進去關，他喝完酒後不知道會做出什麼事。

台中地院審酌，巫男不以理性方式解決現況，酒後就持刀揮舞恐嚇公眾，考量他犯後坦承、主動前往中山醫學大學附設醫院接受酒精使用疾患門診等一切情狀，依恐嚇公眾罪判他7月，但緩刑4年。

中院考量，巫男5年內無不良前科「犯後坦承，頗具悔意」，且主動前往酒精疾患門診，應可期待他繼續接受治療控制，其行為可獲得改善，認為相較於入監，給予緩刑反更有助引導他改過遷善。

中院表示，為使巫記起教訓，並持續接受酒精使用疾患治療，命他於判決確定起2年內，前往檢察官指定的醫療機構完成酒精使用疾患治療，並交付保護管束，若違反相關條件，得撤銷其緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 酒精 殺人

相關新聞

台南男不堪照顧重擔弒父 胞姊女兒當庭請求法官判輕一點

台南許姓男子今年2月間疑不堪長期照顧父親，涉以塑膠袋套頭，致老父窒息死亡，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院今開庭審理...

拒載醉客爆口角怒持榔頭敲頭 小黃運將賠60萬獲判緩刑

楊姓男子因酒醉遭拒載，在台北市內湖區一處加油站外與計程車司機趙姓男子起口角，趙氣憤之下朝楊揮拳，並持榔頭攻擊楊頭部，犯後...

台中驚傳男嬰11樓掉落慘死 竟是生母產後激動丟下樓

台中驚傳產婦剛生下1名健康男嬰，卻將親生兒子從11樓拋下摔死慘案。夏姓女子和莊姓前男友交往時懷孕，後分手去年生下男嬰，她...

高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

高雄市旗下有12家牙醫診所的「ABC牙醫聯盟」爆出多年來詐領健保、逃漏稅及洗錢，犯罪所得超過16億元，至少34人涉案，其...

矯正署稀飯煮太稀「撈不到米」？ 官員駁吃到有剩：每日廚餘49.5噸

監察院發新聞稿指有桃園女子監獄對「攜子入監」幼兒的照顧存在重大缺失，通過糾正法務部矯正署等機關，指監所伙食稀飯煮太稀「撈...

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

媒體人周玉蔻2022年主持節目「辣新聞152」節目時，直指前中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，揭露張淑...

