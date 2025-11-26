台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年截至11月15日發生14起攻擊事件，不少立委關心此問題，更直指暴力事件近3年來件數暴增近2.5倍，認為鐵路人員職場安全環境急需通盤檢討。立委並提出新增鐵路法第68之4條修法；交通部也支持，並建議懲處額度為3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金，此案待委員會後續審查。

台鐵瑞芳站本月14日凌晨發生一名20多歲男子拒絕下車、攻擊站務人員，甚至揚言要殺副站長，而這已非今年首例，今年5月底1天發生2起攻擊列車長事件；6月1日端午連假收假日發生長者不滿冷氣太冷，痛罵列車長雜種、垃圾的情況。

10月7日五權站無票男遭站務員攔查，竟出手將其推落軌道，站務人員還未爬起身就有列車進站，所幸是在對向軌道，站務員逃過死劫。根據台鐵統計，今年至11月15日，發生14起台鐵員工遭暴力攻擊事件。

國民黨及民眾黨立委今於立法院交通委員會，針對鐵路法第68之4條各提出修正草案。國民黨立委洪孟楷表示，台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，台鐵若不能增加保全人力，保護台鐵執勤人員，未來缺工情況會愈來愈嚴重。

國民黨立委洪孟楷、黃健豪、蘇清泉等人提案，鐵路法新增第68之4條，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方式，妨礙鐵路從業人員執行職務者，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、10年以下有期徒刑。

民眾黨立委林國成表示，最近一年台鐵公司發生多起員工攻擊事件，近3年來件數更暴增近2.5倍，非常嚴重，像是近期發生瑞芳站事件，顯示保障員工安全刻不容緩，台鐵需認真做改變，小站要請保全，不僅是負起運輸責任，更要未雨綢繆，員工不管一個或五個，都要保全好，因此提案修法新增採強制手段確保鐵路機構員工執行公務的安全，鐵路暴力零容忍。

民眾黨黨團提案，鐵路法新增第68條之4，妨礙從業人員執行業務處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；致人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。