夜店女公關命案！恐怖情人埋伏持彈簧刀狂砍1分鐘 殺人罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

谷姓夜店女公關前男友劉柏葳對谷女施暴，接獲保護令通知後竟埋伏持彈簧刀狂砍谷女至少30刀致死。台北地檢署今偵結依殺人罪嫌起訴，羈押中的劉預計本周移審法院。

22歲劉男辯稱，他是夜店當安管人員月薪2萬5000元，卻要負擔谷女的全部生活開銷，案發當時他埋伏是為了找谷女追討10萬元，卻因情緒失控犯案，不記得後來發生何事。

檢方調查，27歲死者谷女在北市信義區夜店擔任女公關，與劉交往期間曾同居在吳興街租屋處，今年5月14日劉還疑谷感情不忠，掌摑谷女、剪爛谷女衣物和私人物品，谷女報案提告傷害罪並至醫院驗傷，且聲請保護令。法院依傷害、毀損罪，判劉應執行6月，可易科罰金。

檢方調查，雙方分手後，5月30日、7月12日、17日劉男都在谷女住處附近等候、圍堵，台北地方法院7月28日核發暫時保護令，命劉不可對谷女做身體或精神上不法侵害，7月29日寄送至劉的租屋處，羅東分局警員7月30日晚間6時許致電劉告知保護令內容，當晚劉就租車開往谷女上班必經的地下停車場埋伏等候。

谷女在案發前曾在社群上PO出劉男割爛她的精品包照片、報案單、驗傷單，聲稱損失150萬元，且稱要和劉「法庭見」。谷女友人好意留言「小心他砍你」、「保護令不過只是一張紙」。

起訴指出， 今年7月30日晚上8點41分許，谷女騎電動滑板車進入信義區華納威秀地下停車場，劉涉持彈簧刀朝狂砍谷女，刺入頸部、腹部、背部，谷女失去意識後將人拖進樓梯間棄置，8點42分許劉走回停車場繳停車費後開租賃車離開，8點49分許換騎摩托車，逃到宜蘭縣五結鄉的外公家。

全案有路人目睹拖行過程8點42分報案，警方到場將谷女送醫急救，當晚9點42分因頭頸部、胸腹、四肢及背部多處銳器傷，致左頸動靜脈破裂及多處臟穿刺傷，大量出血死亡。

劉男逃亡後將凶刀氣質山崖，警方7月31日0點22分持拘票在五結鄉五結中路2段拘提劉男到案，檢方依殺人罪聲押獲准。檢方認定，劉男涉違反保護令及刑法殺人罪嫌，從重依殺人罪嫌起訴。

劉姓男子在信義威秀地下停車場殺害谷姓夜店女公關，檢方依殺人罪嫌起訴。記者許正宏／攝影
北市信義區某夜店女公關疑因感情糾紛，劉姓前男友埋伏上班停車場割喉送醫不治。據了解，女子5月就因男友毆打向法院申請保護令，近日獲准卻慘遭毒手。記者廖炳棋／翻攝
谷姓夜店女公關遇到恐怖情人，申請保護令剛核發生效，不到兩天就遭前男友殺害。圖／翻攝谷女Threads
保護令 殺人 夜店

