新竹左岸球場水壓不足網破損 議員批球員在塵土中比賽

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市左岸棒壘球場為球友日常練習與比賽的重要場所，不過市議員劉彥伶指出，近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低與圍網鬆脫等問題，導致球員長期在塵土飛揚的環境下比賽，嚴重影響運動安全。市府表示，將逐項檢視改善。

劉彥伶說明，球友在9月初已反映場地噴水設備異常，造成比賽期間大量揚塵，但市府工務處回報「10月10日前改善完成」。她實地勘查後卻發現水壓仍然極低，不足以噴水降塵。市府直到11月初重新檢查，才確認問題出在止水閥未處理完善，導致整體改善延誤約一個半月。

除塵土問題外，劉彥伶也指出，左岸棒壘球場多面圍網出現整片鬆脫、破損斷裂情形，球在比賽過程中可能直接飛出場外，對周邊散步、跑步或騎車的市民造成危險。另有部分網子纏繞鋼索，舊式鋼索捲揚器因無外殼保護而外露，風雨後容易鏽蝕，也恐被孩童誤觸，安全風險高。

劉彥伶另指，球友多次陳情希望增設AED，但市府以需再評估電力、防盜、防水等考量為由遲未決定。她強調，球場上若發生意外，搶救只剩幾分鐘的黃金時間，呼籲市府應優先保障球友生命安全。

此外，左岸棒壘球場目前5個球場共用2顆兩馬達，同時用水時水壓即明顯下降。劉彥伶建議，應比照使用需求，分別為棒球場、壘球AB場與壘球CD場配置獨立馬達，確保比賽及整備期間水壓穩定。

新竹市代理市長邱臣遠表示，左岸過去由環保局管理，今年才正式移撥至工務處公園管理中心，他將責成公管中心成立專案小組，針對場地設備、結構安全及周邊設施全面盤點，並承諾在1月內完成整體檢視。

邱臣遠強調，對於能立即改善的缺失將優先處理，需與廠商協調的項目也會同步推動，其中議員特別關注的圍網汰換工程，市府將以1個月內完成為目標、AED也盡快１個月內裝設。

至於球友反映的用水問題，邱臣遠表示，獨立馬達設置將與開口契約廠商協調加速施工進度，盡速完成改善，確保場地噴水作業及水壓穩定。

新竹市議員劉彥伶指出,近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低,導致球員長期在塵土飛揚的環境下比賽,嚴重影響運動安全。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低，導致球員長期在塵土飛揚的環境下比賽，嚴重影響運動安全。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出,左岸棒壘球場部分網子纏繞鋼索,安全風險高。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，左岸棒壘球場部分網子纏繞鋼索，安全風險高。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低，導致球員長期在塵土飛揚的環境下比賽，嚴重影響運動安全。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低，導致球員長期在塵土飛揚的環境下比賽，嚴重影響運動安全。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出,左岸棒壘球場舊式鋼索捲揚器因無外殼保護而外露,風雨後容易鏽蝕,也恐被孩童誤觸,安全風險高。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，左岸棒壘球場舊式鋼索捲揚器因無外殼保護而外露，風雨後容易鏽蝕，也恐被孩童誤觸，安全風險高。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出,左岸棒壘球場多面圍網出現整片鬆脫、破損斷裂情形,球在比賽過程中可能直接飛出場外,對周邊散步、跑步或騎車的市民造成危險。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，左岸棒壘球場多面圍網出現整片鬆脫、破損斷裂情形，球在比賽過程中可能直接飛出場外，對周邊散步、跑步或騎車的市民造成危險。圖／劉彥伶提供
新竹市左岸棒壘球場為球友日常練習與比賽的重要場所,不過市議員劉彥伶指出,近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低與圍網鬆脫等問題。記者黃羿馨／攝影
新竹市左岸棒壘球場為球友日常練習與比賽的重要場所，不過市議員劉彥伶指出，近期球友多次反映噴水系統故障、水壓偏低與圍網鬆脫等問題。記者黃羿馨／攝影

邱臣遠 新竹

