兩男4度酒駕上路全送辦 北市酒駕男拒測3次開罰54萬

台北市交通事件裁決所第85次公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單共33名，包含酒駕累犯2次22名，酒駕3次以上者有9名、毒駕則有1名，拒測累犯3次以上有1名。北市迄今累計已公布2186人次、2031人。

裁決所表示，此次公告名單罰鍰最高者為連志文，酒駕拒測累犯3次處罰鍰54萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行；累犯次數最多者為李許彰、劉瀚文，酒駕累犯4次，2人汽車駕照處禁考3年，罰鍰部分2人酒測值皆超過0.25mg/L，涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

裁決所說，公告名單中25名案件已結案，2名申請分期繳款，6名未結案者全數移送強制執行，移送金額120萬8400元。

裁決所提醒民眾，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5,000元。