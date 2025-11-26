聽新聞
租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案
調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台吸金詐騙，金額高達6億元；專案小組發現，詐團竟租用華視訓練中心大樓為據點，暗中從事詐騙投資，主謀之一的丁文宏見東窗事發，11月原本要搭機落跑東南亞，但在機場被調查官攔截，檢方向法院聲押獲准。
台北地檢署日前違反銀行法等罪起訴主謀吳承紘、丁文宏、廖文理、何芳菲、洪亞姿5名主謀及成員共10人，並對吳男求處10年徒刑。調查指出，此詐團共分兩組，其中吳承紘與何芳菲搭配，操盤虛擬貨幣（USTD）金流；廖文理搭配洪亞姿扮演講師，誘騙台北、台中、宜蘭及外島金門地區民眾投資，因行銷手冊印有簡體版，被民眾察覺有詐。
調查局分析金流，吳承紘及何芳菲自2023年5月起，與大陸地區綽號「熊總」共組共組跨境吸金集團，創設「ETmeta App」並製作保證獲利的投資宣傳單及簡報，吳承紘再指示廖文理前往台北市光復南路的華視訓練中心大樓租用辦公室，藉此壯大組織聲勢。
福建處追查，廖文理及洪亞姿多次在台北「晶宴會館」等高檔飯店，召開投資說明酒會，介紹「多元化體育生太元宇宙聚合平台」，招攬民眾下載APP，投資ETM虛擬幣，謊稱保證1日獲利1%，可隨時將ETM換成USDT（泰達幣）取回本金。
據調查，ETmeta元宇宙假投資平台，專門吸引體育愛好者參與說明會，投資人若成功招募新成員，又能額外獲得動態獎金，形同老鼠會模式吸金吸金，直到去年9至10月間，投資人無法操作「ETmeta App」出金及取回本金，吳承紘佯稱「ETmeta App」正在進行改版，今年1月「ETmeta App」無預警關閉，完全無法運作，不法吸金6億餘元，估計16人受害。
