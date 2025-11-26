快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

聽新聞
0:00 / 0:00

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台吸金詐騙，金額高達6億元；專案小組發現，詐團竟租用華視訓練中心大樓為據點，暗中從事詐騙投資，主謀之一的丁文宏見東窗事發，11月原本要搭機落跑東南亞，但在機場被調查官攔截，檢方向法院聲押獲准。

台北地檢署日前違反銀行法等罪起訴主謀吳承紘、丁文宏、廖文理、何芳菲、洪亞姿5名主謀及成員共10人，並對吳男求處10年徒刑。調查指出，此詐團共分兩組，其中吳承紘與何芳菲搭配，操盤虛擬貨幣（USTD）金流；廖文理搭配洪亞姿扮演講師，誘騙台北、台中、宜蘭及外島金門地區民眾投資，因行銷手冊印有簡體版，被民眾察覺有詐。

調查局分析金流，吳承紘及何芳菲自2023年5月起，與大陸地區綽號「熊總」共組共組跨境吸金集團，創設「ETmeta App」並製作保證獲利的投資宣傳單及簡報，吳承紘再指示廖文理前往台北市光復南路的華視訓練中心大樓租用辦公室，藉此壯大組織聲勢。

福建處追查，廖文理及洪亞姿多次在台北「晶宴會館」等高檔飯店，召開投資說明酒會，介紹「多元化體育生太元宇宙聚合平台」，招攬民眾下載APP，投資ETM虛擬幣，謊稱保證1日獲利1%，可隨時將ETM換成USDT（泰達幣）取回本金。

據調查，ETmeta元宇宙假投資平台，專門吸引體育愛好者參與說明會，投資人若成功招募新成員，又能額外獲得動態獎金，形同老鼠會模式吸金吸金，直到去年9至10月間，投資人無法操作「ETmeta App」出金及取回本金，吳承紘佯稱「ETmeta App」正在進行改版，今年1月「ETmeta App」無預警關閉，完全無法運作，不法吸金6億餘元，估計16人受害。

ETmeta成員利用高檔飯店舉行招幕酒會。圖／調查局提供
ETmeta成員利用高檔飯店舉行招幕酒會。圖／調查局提供
調查局偵破ETmeta元宇宙假投資平台，主謀吳承紘被檢方起訴求刑10年。圖／報系資料照
調查局偵破ETmeta元宇宙假投資平台，主謀吳承紘被檢方起訴求刑10年。圖／報系資料照
ETmeta吸金詐欺組織圖。圖／調查局提供
ETmeta吸金詐欺組織圖。圖／調查局提供

吸金 老鼠會 詐團

延伸閱讀

「十五五」計畫… 未來5年 中國將尋找「第二個地球」

外籍車手成詐團新成員 彰化查獲355人占比逾兩成

台師大演講談教育 諾貝爾獎得主奎洛茲：應幫助學生學會提問

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

相關新聞

兩男4度酒駕上路全送辦 北市酒駕男拒測3次開罰54萬

台北市交通事件裁決所第85次公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單共33名，包含酒駕累犯2次22名，酒駕3次以上者有9名、毒駕則有...

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台...

台中軍人約妙齡女回家「玩貓」 竟強抱上床性侵...下場判3年半

台中張姓軍人在IG上認識1名女子，休假時約她烤肉並以「玩貓」為由約回家，卻強行將對方抱上床，不顧她拒絕、腳踢抗拒仍襲胸硬...

年終撿便宜 高純度黃金不動產下月2日花蓮拍賣

法務部行政執行署花蓮分署將下月舉行「123全國聯合拍賣會」，除了推出多筆地點佳、價格實惠的不動產外，因颱風延期的黃金飾品...

穿網購「斷了跟」靴子跌倒受傷 賣家被起訴法官這樣判…

李姓女網友在購物網站購買靴子，穿著時鞋跟斷裂、跌倒受傷，認為廖姓賣家疏於注意商品品質，控告廖過失傷害罪，檢方起訴廖；台北...

周玉蔻指黃國昌硬上女生被判3月刑定讞 她訴苦：像小螞蟻被輾壓

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨黨主席黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。