台中軍人約妙齡女回家「玩貓」竟強抱上床性侵…下場判3年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓軍人在IG上認識1名女子，休假時約她烤肉並以「玩貓」為由約回家，卻強行將對方抱上床，不顧她拒絕、腳踢抗拒仍襲胸硬上得逞，事後還辯稱雙方「你情我願」，但女子指證歷歷，法院也認定張並未獲得她有效同意，依現役軍人犯強制性交罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，張男2024年8月2日和女子一起到大甲區和朋友烤肉，後來又約她到自己家裡面玩貓，張並趁2人在3樓房間時，強行將女子抱上床壓制，不顧她口頭拒絕、試圖踢開，以手推拒等，仍朝她襲胸、脫褲，最後硬上得逞，女子遇害向家人告知報警。

台中地院審理時，張男否認性侵，辯稱當天在住處和張男一起玩貓，玩完貓後就躺在床上，女子靠在他左胸，是你情我願發生關係，過程中都沒有問題。

女子控訴，張男強迫性壓制她，自己踢他肚子、呼巴掌，還一直叫他走開，但張男卻反問「為什麼不行」，遇害後她向朋友、家人哭訴，最後報警提告；親友也證稱女子遇害後哭泣，訴說遭侵犯，心情很不好。

中院指出，張男雖在警詢、審判時表示，他問女子可不可以發生關係，對方笑笑的說不行，並認為女子給他的感覺像是在調戲，不是在表達不願意；法院認為，張男未取得女子「有效同意」，當是違反她意願，當然不容張自我解讀成，女子是欲迎還拒的意思。

中院審酌，張男性侵釀女子身心受創，犯後始終不能面對己過，且女子沒有調解意願，考量一切情狀後依現役軍人犯強制性交罪判他3年6月。

張姓軍人約女網友回家「玩貓」卻對她硬上得逞，法院依現役軍人犯強制性交罪判他3年6月。示意圖／ingimage
