年終撿便宜 高純度黃金不動產下月2日花蓮拍賣
法務部行政執行署花蓮分署將下月舉行「123全國聯合拍賣會」，除了推出多筆地點佳、價格實惠的不動產外，因颱風延期的黃金飾品拍賣也回歸，成為民眾年終撿便宜、理財置產的最佳時機。
花蓮分署表示，原訂於雙11的黃金飾品拍賣，因颱風攪局停辦，如今確定12月2日重新登場，此批備受市場關注的黃金飾品，已由台北市金銀珠寶商業同業公會鑑定確認，全數黃金成色介於970至998之間，純度高、收藏價值佳。
除搶手的黃金外，這次聯合拍賣會同步推出多件具有投資與自用價值的不動產，並於當天下午3時整統一開標，提供現場與通訊投標兩種方式。其中最受矚目的標的之一，是位於花蓮縣壽豐鄉政明段的3筆農地，土地方正平整、交通便利，總面積約1187坪（持分均為2分之1），拍賣總價僅432萬元。
另外，花蓮縣光復鄉大豐村尚德街的建物及其坐落基地，也將進行最後一拍，底價僅89萬元，物超所值。花蓮分署貼心提供無人機空拍影片，供民眾事先了解標的環境位置，影片可上（https://www.hly.moj.gov.tw/260082/1537997/）觀看，其他拍賣資訊，可至行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢，
花蓮分署提醒，近年詐騙事件頻傳，許多民眾因接到假冒公家機關的訊息或公文而受騙，呼籲民眾務必提高警覺，詐騙手法日新月異，多一分警覺，少一分損失，切勿輕信來路不明訊息，如有疑義，可撥打165反詐騙諮詢專線；若收到花蓮分署公文有疑慮，也能撥打03-8348516查證，分署將持續落實「五打七安」及強化打詐宣導，展現政府維護民眾財產安全、遏阻詐騙的決心。
