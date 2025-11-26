聽新聞
穿網購「斷了跟」靴子跌倒受傷 賣家被起訴法官這樣判…
李姓女網友在購物網站購買靴子，穿著時鞋跟斷裂、跌倒受傷，認為廖姓賣家疏於注意商品品質，控告廖過失傷害罪，檢方起訴廖；台北地院審理，廖辯無罪，法官勘驗認定，靴子鞋跟是受外力脫落，買家受傷與賣家無關，判廖無罪。可上訴。
檢方指控，廖在蝦皮拍賣網站經營網路賣場，2024年3月22日在賣場以488元將「韓版訂製踝靴」出售給李姓買家；李2024年7月10日下午5時穿著靴子步行在台北捷運小巨蛋站2號出口的手扶梯時，左腳鞋斷裂，跌倒受傷，控告廖過失傷害罪。
法院審理，廖否認犯行，辯稱出貨前善盡檢查義務，沒有證據可證明買家在手扶梯上摔倒是因鞋跟「突然」斷裂而導致；廖說，有可能是買家踢到階梯才導致鞋跟斷裂。
法官勘驗捷運站監視器影像，畫面顯示，李姓買家步行下電扶梯摔倒前一刻，左腳踏下階梯著地，雙腿向前滑，李跌坐在電扶梯階梯上，此外，李證稱，他在捷運出口的手扶梯上向下行走「踩下去時瞬間斷掉」，可證明鞋跟不是「憑空」斷裂。
法官認為，李雖然表示鞋跟沒有被手扶梯溝槽卡住，不過，靴子左腳鞋跟與鞋底斷裂面，鞋皮仍黏在鞋跟上，鞋子不是因黏膠導致鞋跟鬆脫，而鞋釘釘住的鞋底也有撕裂痕跡，證明鞋跟不是自動脫落，李的跌倒與賣家無關，判廖無罪。
