霧台大武部落3年獵4黑熊還3貼遊街 屏地院判「野保法」9人無罪

屏東縣霧台鄉大武部落在3年內獵殺4隻台灣黑熊，甚至還曾載獵殺黑熊「三貼」騎摩托車遊街，引發譁然。屏東地檢署追查後將顏姓父子、大武村民等共9人依違反野生動物保育法等罪起訴，一審屏東地方法院今26日宣判，顏父犯頂替罪，處拘役10天，可易科罰金，其餘被訴野保法無罪，另外8人包括顏男兩名兒子、村長麥庸正等人均無罪。

案發後，林業保育署屏東分署輔導大武部落在2023年成立黑熊生態給付巡守隊，起訴的9人中有5人是巡守隊成員，村長麥庸正擔任隊長，巡守隊成立至今已拍攝到6次台灣黑熊影像，也有領取生態起付的生態薪水。

屏東地檢署在2022年12月8日接獲檢舉，台灣黑熊在霧台鄉大武部落遭獵殺，檢警趕往現場，當時在顏姓父子家中冰箱發現一隻台灣黑熊、一隻台灣野山羊、台灣水鹿腳14隻與水鹿頭標本1個，並查獲兩把槍枝。

同年12月底，網路瘋傳霧台鄉青年騎機車載運黑熊屍體「三貼」16秒影片並語帶戲謔，引發譁然，檢警歷時4個多月偵辦，屏東地檢署在2023年4月偵結，大武部落在近3年從2020年1月到2022年12月，有4隻台灣黑熊遭獵殺，其中3隻黑熊在不到2年內遭獵殺，全案依違反野生動物保育法起訴顏姓父子3人等共9人。

檢方起訴指出，歷次參與殺害台灣黑熊共7人，其中參與兩次以上獵殺3人，其餘被告涉獵殺台灣水鹿、台灣野山羊與頂替等罪嫌。顏姓父子3人、麥男、兩名包男，柯男都是熟識村民，7人獵殺4隻台灣黑熊。

檢方從手機鑑識還原，柯男在2020年1月25日，持獵槍至霧台鄉巴尤溪旁獵殺台灣黑熊（甲熊），朝甲熊胸口射擊1槍，再朝其頭部射擊1槍，甲熊中槍死亡，柯為求減輕重量以利搬運，遂將其剖腹並取出內臟丟棄。

顏姓父子三人、麥男、包男共5人，2021年5月某天傍晚，在霧台鄉來布安溪畔狩獵，五人根據河床左、右岸分兩隊，分持數支獵槍朝台灣黑熊乙熊射擊，乙熊死亡。

麥男、顏男與包男在2022年10月5日下午2時，帶獵槍到霧台鄉隘寮北溪一帶狩獵，發現台灣黑熊丙熊的右前肢誤中麥設的鋼製吊索陷阱，麥見狀持獵槍朝丙熊腹部射一槍，丙熊因中槍後趴在地掙扎喘氣，顏趁機持獵槍朝腹部射擊一槍，麥填裝彈藥後再朝頭部補開1槍，丙熊死亡。