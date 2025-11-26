快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

運將撂倒勸別抽菸的同行…2分鐘他被輾斃 遺棄致死仍判8年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

計程車司機林堅正不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，因躺在路中，遭路過汽車輾斃，新北地院國民法官庭依違背義務之遺棄罪判林8年徒刑，另依傷害罪判3月得易科罰金之刑。檢方認為林的行為應該是傷害致死，一審卻被割裂為2個行為，提上訴，台灣高等法院今駁回。

林堅正現在工地當粗工，月薪約3至4萬元。法官曾詢問林是否有與被害人和解？他直截了當地說「沒有」、「因為沒有錢」。

林堅正2023年11月14日晚上8點將車停在新北市板橋區大觀路3段路邊，坐在車上邊抽菸邊與同車女性友人聊天，同車行但不認識的孫姓男子（54歲）路過，以維護車行形象為由，制止林在車內抽菸，兩人一言不合大打出手。

林用腳踹孫的肚子，孫倒臥在車道上，林再猛力踢踹孫的頭部，孫無法起身，且當時孫已酩酊大醉。車上的女性友人為阻止衝突，連忙將林拉到路邊，此時胡姓女子（過失致死獲緩起訴）駕駛的轎車駛來，不偏不倚輾過孫的頭部、胸部，孫雖送醫急救，仍回天乏術。

新北地院認為孫遭林堅正踹倒、臥在車道上無法起身，屬無自救能力之人，林在法律上負有保護義務，卻因一時氣憤，遺棄無自救能力之人，放任孫倒臥車道，也未採取任何保護措施，害對方旋即被輾斃。林雖符合自首規定，但一審考量他於案發後先駕車離開，經人撥打電話要求才返回現場，又有湮滅證據的舉動，難認是真心悔悟，且案發後未積極與死者家屬和解、賠償，國民法官庭認為不應減刑。

因新北地檢署起訴的罪名是傷害致死，但一審認為林堅正的行凶過程被胡姓女駕駛中斷，改以違背義務之遺棄罪、傷害罪處斷，檢方上訴。

高院行準備程序時，林堅正對檢方上訴無意見，辯護律師則認為孫躺在車道期間過了15台車，且2分鐘後才被輾斃，非林傷害致死。

高院認為本件的爭議在於因果關係，告訴代理人尊重法院認事用法，但如果高院認同檢方的見解，因傷害致死的嚴重程度較遺棄致死高，惡性更重大，若成立傷害致死，希望合議庭從重量刑。

審理後，高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

計程車司機林堅正於不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，因躺在路中，遭路過汽車輾斃。資料照片。記者王宏舜／攝影
計程車司機林堅正於不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，因躺在路中，遭路過汽車輾斃。資料照片。記者王宏舜／攝影
計程車司機林堅正於不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，因躺在路中，遭路過汽車輾斃。記者王長鼎／翻攝
計程車司機林堅正於不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方口角，孫遭林踹倒在地，因躺在路中，遭路過汽車輾斃。記者王長鼎／翻攝

國民法官 車道

延伸閱讀

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

黃子佼購買下載性影像...賠錢和解換「免關」 被害人的反應曝光

影／黃子佼持有性影像賠錢和解 被害人律師聽完判決發聲：不會再上訴！

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

相關新聞

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，...

兩男4度酒駕上路全送辦 北市酒駕男拒測3次開罰54萬

台北市交通事件裁決所第85次公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單共33名，包含酒駕累犯2次22名，酒駕3次以上者有9名、毒駕則有...

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台...

年終撿便宜 高純度黃金不動產下月2日花蓮拍賣

法務部行政執行署花蓮分署將下月舉行「123全國聯合拍賣會」，除了推出多筆地點佳、價格實惠的不動產外，因颱風延期的黃金飾品...

穿網購「斷了跟」靴子跌倒受傷 賣家被起訴法官這樣判…

李姓女網友在購物網站購買靴子，穿著時鞋跟斷裂、跌倒受傷，認為廖姓賣家疏於注意商品品質，控告廖過失傷害罪，檢方起訴廖；台北...

周玉蔻指黃國昌硬上女生被判3月刑定讞 她訴苦：像小螞蟻被輾壓

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨黨主席黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。