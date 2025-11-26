任內涉收賄護航業者 連江縣前秘書長100萬元交保

快訊

中央社／ 台北26日電

連江縣前秘書長張姓男子涉嫌在任內收賄數十萬元，護航蕭姓業者。北檢昨天指揮廉政署兵分6路搜索，並約談張、蕭等人。檢察官今天諭令張男100萬元交保，並限制出境、出海、住居及電子監控。

檢廉獲報，指張男（已退休）於民國109年間連江縣秘書長任內辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫（含細部計畫）通盤檢討案」，預算或預估採購金額為新台幣1985萬元，採最有利標。

檢廉調查，張男妻子的胞弟蕭姓業者疑借牌投標並取得標案，案件履約時，業者疑違反契約面臨開罰，張男涉嫌護航業者過關，事後取得數十萬元賄款，涉嫌貪污治罪條例收賄等罪。

北檢昨天指揮廉政署，持法院核發的搜索票，搜索張姓、蕭姓被告等5人的住居所及2家公司共6處所，並約談張男、張男妻子、蕭男等人到案，另由廉政官持函向相關機關調取卷證。

檢察官複訊後，今天凌晨諭令張男100萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控，蕭男50萬元交保，張妻請回，其餘被告以10萬元至30萬元不等金額交保。

廉政署 收賄

