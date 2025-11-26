快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

桃園男欠酒駕罰款9萬躲10年 佛心老闆霸氣全幫繳：盼好好做人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園劉姓男子10年前酒駕遭罰9萬元遲遲未繳，甚至又因上班喝酒而離職。行政執行署桃園分署近來查出劉男在新公司任職，發出扣押薪資命令後，佛心老闆主動聯繫並於上周霸氣代繳全額罰金，只盼劉男能認真工作改過自新。

桃園分署表示，47歲劉姓男子於2014年1月間，駕車行經桃園市大園區三民路二段時遭警方攔檢，因酒精濃度超標遭重罰新台幣9萬元，但劉男收到罰單卻遲遲未繳納，案件自2017年起前後4次被移送至法務部行政執行署桃園分署執行。

桃園分署執行官為了追回這筆爛帳，多年來鍥而不捨地追查劉男財產，2023年間一度查到劉男在某家公司任職，正準備扣押薪水時，公司卻回報劉男「因為上班時間喝酒鬧事」已自動離職，導致執行再度落空，此後一度查無工作紀錄。

直到今年11月間，執行官發現劉男受雇於某間企業社，火速祭出扣押薪資命令，沒想到這家企業社老闆收到公文後，不僅沒有開除劉男，反而主動聯繫桃園分署，表示願意「先代為繳納全額9萬元罰款」。

這名佛心老闆本月19日到分署繳清款項時透露，雖然員工有錯在先，但他希望能給劉男一個機會，幫忙還債是希望劉男從此能「好好認真工作及生活」，不要再被過往債務追著跑。

桃園分署表示，本案雖有暖心結局，但針對酒（毒）駕罰鍰案件的執行決心絕不打折，將持續配合政府「五打七安」政策強力追查；分署呼籲民眾切勿心存僥倖，欠款若遭移送執行，除扣押存款、薪水外，甚至可能拍賣動產與不動產，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園劉姓男子10年前酒駕遭罰9萬元遲遲未繳，甚至又因上班喝酒而離職。行政執行署桃園分署近來查出劉男在新公司任職，發出扣押薪資命令後，佛心老闆主動聯繫並於上周霸氣代繳全額罰金。圖／行政執行署桃園分署提供
桃園劉姓男子10年前酒駕遭罰9萬元遲遲未繳，甚至又因上班喝酒而離職。行政執行署桃園分署近來查出劉男在新公司任職，發出扣押薪資命令後，佛心老闆主動聯繫並於上周霸氣代繳全額罰金。圖／行政執行署桃園分署提供

桃園 老闆

延伸閱讀

桃園楊梅深夜住宅火警 火煙竄天女住戶急跳1樓7人逃出

影／淡水6旬翁酒駕違規迴轉 65歲騎士遭撞上命危送醫

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

桃園龍潭警靜桃聯合稽查取締噪音車 年度告發率58%

相關新聞

影／台中賊鴛鴦專挑大遠百行竊服飾 3個月得手近20萬…警抓人送辦

台中市廖姓男子與連姓女子涉從今年9月間開始，前往大遠百的NIKE、adidas專櫃，行竊每件數千元的高價衣物，至少得手4...

桃園男欠酒駕罰款9萬躲10年 佛心老闆霸氣全幫繳：盼好好做人

桃園劉姓男子10年前酒駕遭罰9萬元遲遲未繳，甚至又因上班喝酒而離職。行政執行署桃園分署近來查出劉男在新公司任職，發出扣押...

男欠繳案達609筆累積逾21萬元都不理 直到查封房產才繳清

屏東縣一名男子因欠繳ETC通行費、交通罰鍰與健保費等高達609筆案件，累計滯欠金額逾21萬元，移送法務部行政執行署屏東分...

曾立志要當檢察官 連江縣前秘書長涉貪100萬元交保

曾立志要當檢察官的連江縣政前秘書長張龍德，被控明知妻舅蕭松年違法借牌投標工程，卻藉職權護航自家人取得2項標案，廉政署昨天...

連江縣前秘書長圖利妻舅拿下逾2000萬採購 北檢漏夜偵訊張龍德

廉政署接獲檢舉，指今年7月甫退休的連江縣政前秘書長張龍德，明知妻舅蕭松年借牌投標工程，竟利用職權護航自家人取得2項標案，...

連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 張龍德移送北檢複訊

廉政署接獲舉報，指今年7月剛退休的連江縣政府前秘書長張龍德，明知蕭姓妻舅借牌投標工程，卻利用職權護航自家人，涉犯圖利、違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。