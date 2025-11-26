桃園男欠酒駕罰款9萬躲10年 佛心老闆霸氣全幫繳：盼好好做人

桃園劉姓男子10年前酒駕遭罰9萬元遲遲未繳，甚至又因上班喝酒而離職。行政執行署桃園分署近來查出劉男在新公司任職，發出扣押薪資命令後，佛心老闆主動聯繫並於上周霸氣代繳全額罰金，只盼劉男能認真工作改過自新。

桃園分署表示，47歲劉姓男子於2014年1月間，駕車行經桃園市大園區三民路二段時遭警方攔檢，因酒精濃度超標遭重罰新台幣9萬元，但劉男收到罰單卻遲遲未繳納，案件自2017年起前後4次被移送至法務部行政執行署桃園分署執行。

桃園分署執行官為了追回這筆爛帳，多年來鍥而不捨地追查劉男財產，2023年間一度查到劉男在某家公司任職，正準備扣押薪水時，公司卻回報劉男「因為上班時間喝酒鬧事」已自動離職，導致執行再度落空，此後一度查無工作紀錄。

直到今年11月間，執行官發現劉男受雇於某間企業社，火速祭出扣押薪資命令，沒想到這家企業社老闆收到公文後，不僅沒有開除劉男，反而主動聯繫桃園分署，表示願意「先代為繳納全額9萬元罰款」。

這名佛心老闆本月19日到分署繳清款項時透露，雖然員工有錯在先，但他希望能給劉男一個機會，幫忙還債是希望劉男從此能「好好認真工作及生活」，不要再被過往債務追著跑。

桃園分署表示，本案雖有暖心結局，但針對酒（毒）駕罰鍰案件的執行決心絕不打折，將持續配合政府「五打七安」政策強力追查；分署呼籲民眾切勿心存僥倖，欠款若遭移送執行，除扣押存款、薪水外，甚至可能拍賣動產與不動產，得不償失。