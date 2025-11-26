快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

聽新聞
0:00 / 0:00

陸籍繼母拿錢消失無音訊？女出招「宣告死亡」爭產 慘遭法官打臉

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園曲姓女子為處理父親身後的遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡桃園地院調查，發現繼母今年仍有入出境紀錄，本人也有陳報近照、護照影本及就醫紀錄，顯示仍在境外生活，並非生死不明，駁回曲女聲請。

曲女聲請指出，其父與大陸籍賴姓繼母有婚姻關係，繼母早於2018年1月19日返台向父親索取假扣押解除擔保金新台幣50萬元，拿到同意書後便表示父親「已無法生活」，從此斷絕聯繫。

曲女表示，繼母至今已失聯滿7年，加上父親於今年2月16日過世，身後有遺產待處理，她於今年7月先到派出所報案，隨後依民法規定，以繼母生死不明為由，向桃園地方法院聲請准予宣告繼母死亡等語。

法院審理後，發現事實與曲女所述大相逕庭。法官調閱出入境紀錄發現，賴姓繼母近10年來多次往返國內外，最近一次入境在今年5月24日，並於6月29日才出境，顯示繼母人在境外是「目的性」的離去，而非行蹤成謎；同時，賴女在接獲法院通知後，具狀陳報自己最近的個人照片、護照影本以及就醫紀錄，顯示她還活著，並非去向不明。

法官審酌，曲女僅能證明父親已過世，以及自己與繼母無聯繫，但不能僅憑「沒聯絡」就認定對方生死不明，由於賴姓繼母尚在人世，完全不符合死亡宣告的法律要件，裁定駁回曲女聲請。

桃園曲女為處理遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡，但遭法官打臉，調查顯示繼母仍在境外生活，並非生死不明，駁回聲請。記者陳恩惠／攝影
桃園曲女為處理遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡，但遭法官打臉，調查顯示繼母仍在境外生活，並非生死不明，駁回聲請。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 死亡 遺產

延伸閱讀

桃園楊梅深夜住宅火警 火煙竄天女住戶急跳1樓7人逃出

桃園龍潭警靜桃聯合稽查取締噪音車 年度告發率58%

桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關

法官險當庭遭毆！律師開庭爆衝突狂插嘴咆哮 桃園地院裁定曝

相關新聞

少女遭母男友半夜猥褻 她淚崩：用頭往尿尿的地方蹭來蹭去

台中1名工人和女友同居，卻趁清明連假回屏東掃墓時，半夜朝女友和前夫生的女兒亂摸、用頭蹭其下體，少女事後在學校崩潰才曝光，...

兩男4度酒駕上路全送辦 北市酒駕男拒測3次開罰54萬

台北市交通事件裁決所第85次公告酒駕、毒駕及拒測累犯名單共33名，包含酒駕累犯2次22名，酒駕3次以上者有9名、毒駕則有...

租用華視訓練中心當詐騙據點 調查局破ETmeta元宇宙虛擬幣吸金案

調查局福建省調查處接獲情資，指ETmeta公司台灣區負責人吳承紘聽從大陸詐團指示，以虛擬資產投資為由，利用老鼠會手法在台...

年終撿便宜 高純度黃金不動產下月2日花蓮拍賣

法務部行政執行署花蓮分署將下月舉行「123全國聯合拍賣會」，除了推出多筆地點佳、價格實惠的不動產外，因颱風延期的黃金飾品...

穿網購「斷了跟」靴子跌倒受傷 賣家被起訴法官這樣判…

李姓女網友在購物網站購買靴子，穿著時鞋跟斷裂、跌倒受傷，認為廖姓賣家疏於注意商品品質，控告廖過失傷害罪，檢方起訴廖；台北...

周玉蔻指黃國昌硬上女生被判3月刑定讞 她訴苦：像小螞蟻被輾壓

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨黨主席黃國昌「教室硬上女學生」，黃提告，台北地方法院依加重誹謗罪判周女3月徒刑，得易科罰金。周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。