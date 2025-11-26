曾立志要當檢察官 連江縣前秘書長涉貪100萬元交保

曾立志要當檢察官的連江縣政前秘書長張龍德，被控明知妻舅蕭松年違法借牌投標工程，卻藉職權護航自家人取得2項標案，廉政署昨天搜索約談張龍德及廠商共6人到案，台北地檢署檢察官黃琬珺漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪命張龍德100萬元交保、限制出境出海，張妻蕭若芸則請回。

同案約談都市里人公司蕭松年50萬元交保、行人工程公司負責人李宛諭30萬元交保、行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩、登記負責人郭倩如各10萬元交保、相關被告翁珮慈10萬元交保，戴姓與鄧姓會計人員訊後請回。

清晨近6點張龍德由親友陪同離開地檢署，張龍德感到氣溫驟降，見親友僅穿單薄襯衫、西裝褲，關心對方是否穿太少？親友笑笑回應，3點以後氣溫整個掉下來，穿錯褲子，整個超冷。

張龍德少年時懷抱司法夢，立志成為檢察官，為實現理想，即便成績足以錄取日間部，他仍堅持選讀東吳大學法律系夜間部，大學時期他不僅活躍於社團、籃球隊，更曾擔任學生會會長，是學校裡的風雲人物。

1992年正值戰地政務將解除之際，張龍德應縣府邀約返鄉，協助推動法制整建、財產接管及相關戰地法規的廢止，成為馬祖從軍管走向民主自治的關鍵推手。30餘年來，他歷任法制業務主管、消保官、縣議會法制室主任，最終擔任縣府秘書長，張龍德是土生土長的馬祖人，今年7月結束30餘年公職生涯，由縣長王忠銘親自致贈榮退紀念品，詎料如今涉貪百萬交保。

據調查，連江縣政府在2020年辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，標金1900萬元；蕭松年向友人郭倩如借牌，張龍德未迴避利益衝突，反而協助妻舅順利拿下標案，蕭松年得得標後，疑拿回扣給借牌廠商。

不過，此標案在2021年履約時，因有施工問題需限期改善，原應依法裁罰而未裁罰，張龍德疑要求案件最終須通過他決行，且蕭若芸帳戶內有異常資金進出，儘管資金未超過50萬元，但不排除有對價。

此外，2023年連江縣政府發包環境景觀總顧問服務計劃，採購案金額約400多萬元，張龍德為時任標案評選會召集人、評選委員，疑經下屬提醒後卻未迴避，反而讓蕭松年另向李宛諭借牌，再次取得標案。