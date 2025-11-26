連江縣前秘書長圖利妻舅拿下逾2000萬採購 北檢漏夜偵訊張龍德

廉政署接獲檢舉，指今年7月甫退休的連江縣政前秘書長張龍德，明知妻舅蕭松年借牌投標工程，竟利用職權護航自家人取得2項標案，廉政署25日搜索約談張龍德及廠商共6人到案，張德龍凌晨被依圖利、違反政府採購法等罪，移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談包括張龍德妻子蕭若芸、妻舅蕭松年、行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩、登記負責人郭倩如、行人工程公司負責人李宛諭、蕭松年旗下都市里人公司員工、會計等人。

據調查，連江縣政府在2020年辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，標金1900萬元；蕭松年向友人郭倩如借牌，再透過張龍德護航順利得標。

不過，此標案在2021年履約時，因有施工問題需限期改善，原應依法裁罰而未裁罰，張龍德疑要求案件最終須通過他決行，且蕭若芸帳戶內有異常資金進出，儘管資金不多，但不排除有對價關係。

此外，2023年連江縣政府發包環境景觀總顧問服務計劃，採購案金額約400多萬元，張龍德為時任標案評選會召集人、評選委員，疑經下屬提醒後卻未迴避，反而讓蕭松年另向李宛諭借牌，再次取得標案。據了解，蕭松年得得標後，疑有拿回扣給借牌廠商。