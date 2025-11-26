連江縣前秘書長圖利妻舅拿下逾2000萬採購 北檢漏夜偵訊張龍德

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

廉政署接獲檢舉，指今年7月甫退休的連江縣政前秘書長張龍德，明知妻舅蕭松年借牌投標工程，竟利用職權護航自家人取得2項標案，廉政署25日搜索約談張龍德及廠商共6人到案，張德龍凌晨被依圖利、違反政府採購法等罪，移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談包括張龍德妻子蕭若芸、妻舅蕭松年、行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩、登記負責人郭倩如、行人工程公司負責人李宛諭、蕭松年旗下都市里人公司員工、會計等人。

據調查，連江縣政府在2020年辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，標金1900萬元；蕭松年向友人郭倩如借牌，再透過張龍德護航順利得標。

不過，此標案在2021年履約時，因有施工問題需限期改善，原應依法裁罰而未裁罰，張龍德疑要求案件最終須通過他決行，且蕭若芸帳戶內有異常資金進出，儘管資金不多，但不排除有對價關係。

此外，2023年連江縣政府發包環境景觀總顧問服務計劃，採購案金額約400多萬元，張龍德為時任標案評選會召集人、評選委員，疑經下屬提醒後卻未迴避，反而讓蕭松年另向李宛諭借牌，再次取得標案。據了解，蕭松年得得標後，疑有拿回扣給借牌廠商。

廉政署昨搭機前往連江縣搜索張龍德住所，同時持函向連江縣政府調取採購案卷證，釐清都市里人公司取得投標資格後，是如何打敗競爭對手拿下標案，張龍德有無替妻舅量身訂做標案，雙方有無行收賄對價，是檢廉要釐清的重點。

連江縣政前秘書長張龍德疑涉貪遭檢廉約談到案調查。記者陳正興／攝影
連江縣政前秘書長張龍德疑涉貪遭檢廉約談到案調查。記者陳正興／攝影
行遠國際工程開發公司登記負責人郭倩如遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司登記負責人郭倩如遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
連江縣政前秘書長張龍德妻子蕭若芸（圖）遭檢方約談。記者葉信菉／攝影
連江縣政前秘書長張龍德妻子蕭若芸（圖）遭檢方約談。記者葉信菉／攝影
連江縣政前秘書長張龍德妻舅蕭松年（圖）遭檢方約談。記者葉信菉／攝影
連江縣政前秘書長張龍德妻舅蕭松年（圖）遭檢方約談。記者葉信菉／攝影
行人工程公司負責人李宛諭遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行人工程公司負責人李宛諭遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩遭北檢約談。記者葉信菉／攝影

廉政署 收賄 都市計畫

延伸閱讀

連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 張龍德移送北檢複訊

連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 妻子與妻舅移送北檢複訊

連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 妻子移送北檢複訊

連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

相關新聞

連江縣前秘書長圖利妻舅拿下逾2000萬採購 北檢漏夜偵訊張龍德

廉政署接獲檢舉，指今年7月甫退休的連江縣政前秘書長張龍德，明知妻舅蕭松年借牌投標工程，竟利用職權護航自家人取得2項標案，...

連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 張龍德移送北檢複訊

廉政署接獲舉報，指今年7月剛退休的連江縣政府前秘書長張龍德，明知蕭姓妻舅借牌投標工程，卻利用職權護航自家人，涉犯圖利、違...

連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 妻子移送北檢複訊

廉政署接獲檢舉，指今年7月剛退休的連江縣政府前秘書長張龍德，明知蕭姓妻舅借牌投標工程，卻利用職權護航自家人，涉犯圖利、違...

台南3個月大女嬰因受虐性腦傷發展遲緩 法官這原因判母親緩刑

台南2年前3個月大女嬰在住處出現鼻孔溢奶及全身癱軟等症狀，呂母緊急將她送醫急救，又因抽搐轉院救治，醫師發現女童右側腦硬膜...

生日變忌日！懷疑愛人劈腿索抱遭拒 女一刀穿心殺男友判16年

新竹29歲林姓女子懷疑與其同居的35歲陳姓男友劈腿前女友，去年在陳男生日當天酒後情緒失控，持刀刺穿陳男心臟致死。新竹地院...

廉能「透明晶質獎」等6機關得獎 法務部長：樹立標竿典範

廉政署第3屆透明晶質獎今舉辦頒獎典禮，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。