連江縣前秘書長張龍德圖利妻舅借牌採購 妻子移送北檢複訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

廉政署接獲檢舉，指今年7月剛退休的連江縣政府前秘書長張龍德，明知蕭姓妻舅借牌投標工程，卻利用職權護航自家人，涉犯圖利、違反政府採購法等罪，廉政署今天搜索約談張龍德等6人到案，張妻蕭若芸稍早移送台北地檢署複訊，張龍德與妻舅尚在廉政署詢問，釐清有無行收賄

同案約談包括行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩、登記負責人郭倩如、以及張龍德蕭姓妻舅旗下都市里人公司許姓員工，3人稍早也移送北檢複訊。

據調查，連江縣政府在2020年辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，標金近2千萬元；張龍德的蕭姓妻向郭倩如借牌得標，標案在2021年履約時，因有施工問題需限期改善，原應依法裁罰而未裁罰，張龍德疑要求案件最終須通過他決行，且帳戶內有小額異常資金進出，懷疑有對價關係。

此外，2023年連江縣政府辦理環境景觀總顧問服務計畫，採購案金額約4百多萬元，張龍德為時任標案評選會召集人、評選委員，疑經下屬提醒後卻未迴避，反而讓蕭姓妻舅繼續借牌，再次取得標案。

廉政署今天搭機前往連江縣搜索張龍德住所，同時持函向連江縣政府調取採購案相關卷證，並在台北等處搜索蕭姓妻舅住所、行遠國際、行人工程2家廠商共6處地點。

連江縣政前秘書長張龍德妻子蕭若芸遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
連江縣政前秘書長張龍德妻子蕭若芸遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司登記負責人郭倩如遭北檢約談。記者葉信菉／攝影
行遠國際工程開發公司登記負責人郭倩如遭北檢約談。記者葉信菉／攝影

廉政署 收賄
