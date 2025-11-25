快訊

生日變忌日！懷疑愛人劈腿索抱遭拒 女一刀穿心殺男友判16年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹29歲林姓女子懷疑與其同居的35歲陳姓男友劈腿前女友，去年在陳男生日當天酒後情緒失控，持刀刺穿陳男心臟致死。新竹地院審理後，認定行為手段兇殘，依殺人罪判林女有期徒刑16年，可上訴。

判決書指出，林女自2022年8月起與陳男交往並同居於新竹市租屋處，期間多次分合；最近一次於去年5月1日分手，同年6月初重新聯繫後再度同居，但林女仍懷疑陳男與前女友復合。

2人交往期間，林女因感情、工作因素至身心科求診，有情緒障礙、失眠等問題。去年6月13日陳男生日，2人共同前往KTV唱歌並喝酒，合飲近36瓶啤酒後步行返家，同床入睡。

後來林女明知陳男已入睡，仍索抱遭拒，引發不滿；她取出預藏於枕下的菜刀，見陳男翻身仰躺後，刺入心臟與右頸，陳男驚醒起身時再補刺背部，造成心臟等部位受創，大量出血身亡。

事後林女打電話向奶奶坦承：「我殺人了」，警方到場後她亦向員警表示犯案。法官認為，林女將13公分刀刃幾乎全部刺入陳男左胸，又再刺其他部位，顯見手段兇殘。

林女辯稱遭陳男家暴2年多，案發時又聽到陳男說：「你是討打嗎」等語才失控，但法官發現其對家暴時間與次數前後說法不一，認定不足採信。

由於死者家屬與檢察官均請求判處無期徒刑，法官審酌，林女雖無前科且童年時因父親吸毒、母親從事八大行業而由祖母隔代教養，但本案雖非預謀，事後未與家屬和解亦未道歉，最終依殺人罪判處有期徒刑16年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹29歲林姓女子懷疑與其同居的35歲陳姓男友劈腿前女友，去年在陳男生日當天酒後情緒失控，持刀刺穿陳男心臟致死。示意圖／AI生成
新竹29歲林姓女子懷疑與其同居的35歲陳姓男友劈腿前女友,去年在陳男生日當天酒後情緒失控,持刀刺穿陳男心臟致死。示意圖／AI生成

