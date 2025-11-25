快訊

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

聽新聞
0:00 / 0:00

廉能「透明晶質獎」等6機關得獎 法務部長：樹立標竿典範

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

廉政署第3屆透明晶質獎今舉辦頒獎典禮，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局等5機關榮獲「整體廉能作為」類特優機關，交通部公路局北區公路新建工程分局榮獲「創新廉能措施」類優選機關。

廉政署指出，今年共計22個機關報名參獎，均進行業務全面盤點，參獎過程中強化機關同仁辨識業務風險的能力，經過書面審查及實地訪視兩階段的評核後，共6個機關得獎。各獲獎機關除為機關內部行政流程打造標準作業程序，更結合AI資訊科技、善用跨域整合，有效控管機關風險，達到行政程序公開透明，將廉能效益向外擴散。

今頒獎典禮在國家圖書館國際會議廳舉辦，總統賴清德透過賀電向所有獲獎者表達誠摯的嘉佩之意，法務部長鄭銘謙頒獎給獲獎機關，廉政署長馮成頒發感謝狀予評選委員。

法務部長鄭銘謙致詞指出，我國2017年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，2026年也將迎來第三次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨台灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議，而「透明晶質獎」的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。

鄭銘謙表示，他擔任廉政署署長任內，與專家學者集思廣益創設此「激勵」方式引導公共部門追求更好廉能治理的制度，歷經4年的試辦、2023年成為全國性的正式獎項，今年邁入第3屆透明晶質獎，讓他特別感動的是，許多優秀的行政團隊在追求廉能治理的道路上堅定前行，攜手創造廉潔透明的公務環境。

鄭銘謙恭賀獲獎的6個優秀機關，在不同專業領域上，共同回應人民對政府「廉能」與「透明」的期待，樹立標竿典範，亮眼的成績除了機關首長的決心，還有全體同仁的合作與努力。他也感謝評選委員從書面審查到實地評核，全面評估各參獎機關的廉能作為。

廉政署第3屆透明晶質獎，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局等5機關榮獲「整體廉能作為」類特優機關，交通部公路局北區公路新建工程分局榮獲「創新廉能措施」類優選機關。圖／廉政署提供
廉政署第3屆透明晶質獎，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局等5機關榮獲「整體廉能作為」類特優機關，交通部公路局北區公路新建工程分局榮獲「創新廉能措施」類優選機關。圖／廉政署提供
鄭銘謙恭賀獲獎的6個優秀機關，在不同專業領域上，共同回應人民對政府「廉能」與「透明」的期待，樹立標竿典範。圖／廉政署提供
鄭銘謙恭賀獲獎的6個優秀機關，在不同專業領域上，共同回應人民對政府「廉能」與「透明」的期待，樹立標竿典範。圖／廉政署提供
廉政署第3屆透明晶質獎，評選委員從書面審查到實地評核，全面評估各參獎機關的廉能作為。圖／廉政署提供
廉政署第3屆透明晶質獎，評選委員從書面審查到實地評核，全面評估各參獎機關的廉能作為。圖／廉政署提供
廉政署第3屆透明晶質獎，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局等5機關榮獲「整體廉能作為」類特優機關，交通部公路局北區公路新建工程分局榮獲「創新廉能措施」類優選機關。圖／廉政署提供
廉政署第3屆透明晶質獎，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局等5機關榮獲「整體廉能作為」類特優機關，交通部公路局北區公路新建工程分局榮獲「創新廉能措施」類優選機關。圖／廉政署提供

廉政署 鄭銘謙
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

洗錢防制全面轉型 執行秘書：不再依賴單向傳播

法務部長為台南高分檢案情研析室揭牌 允諾支持早日完成辦公室遷建

台灣詐騙案第一名？法務部長：沒有喔 不能這樣講喔！

立委批養一大群人但「太子集團囂張9年才辦」：打詐國家隊在幹嘛？

相關新聞

生日變忌日！懷疑愛人劈腿索抱遭拒 女一刀穿心殺男友判16年

新竹29歲林姓女子懷疑與其同居的35歲陳姓男友劈腿前女友，去年在陳男生日當天酒後情緒失控，持刀刺穿陳男心臟致死。新竹地院...

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

台中楊姓男子因買賣虛擬幣糾紛，夥同10多人將4名男子擄走凌虐，還逼他們互相自慰、性交，過程甚至在旁錄影，檢方痛斥楊等人泯...

廉能「透明晶質獎」等6機關得獎 法務部長：樹立標竿典範

廉政署第3屆透明晶質獎今舉辦頒獎典禮，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟...

台鹽綠能弊案 法院裁定陳啓昱3人延押2個月、未禁見通信

台鹽綠能弊案正由台南地院審理中，台鹽、台綠前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁仍在押，羈押期限將於本...

連江縣退休秘書長被控護航妻舅得標採購案 檢廉搜索約談5人

連江縣政府已退休的前張姓秘書長被控2021、2023年間在2起採購案，護航借牌得標的蕭姓妻舅涉貪汙等罪嫌。台北地檢署指揮...

精舍命案轉證人應訊 李威：真的認為「王薀」有神蹟的

台北地院審理台北市精舍蔡姓女信徒遭虐死命案，今天傳喚藝人李威與妻子簡瑀家作證。李威表示，他真的認為老師「王薀」有神蹟，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。