廉能「透明晶質獎」等6機關得獎 法務部長：樹立標竿典範

廉政署第3屆透明晶質獎今舉辦頒獎典禮，財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局等5機關榮獲「整體廉能作為」類特優機關，交通部公路局北區公路新建工程分局榮獲「創新廉能措施」類優選機關。

廉政署指出，今年共計22個機關報名參獎，均進行業務全面盤點，參獎過程中強化機關同仁辨識業務風險的能力，經過書面審查及實地訪視兩階段的評核後，共6個機關得獎。各獲獎機關除為機關內部行政流程打造標準作業程序，更結合AI資訊科技、善用跨域整合，有效控管機關風險，達到行政程序公開透明，將廉能效益向外擴散。

今頒獎典禮在國家圖書館國際會議廳舉辦，總統賴清德透過賀電向所有獲獎者表達誠摯的嘉佩之意，法務部長鄭銘謙頒獎給獲獎機關，廉政署長馮成頒發感謝狀予評選委員。

法務部長鄭銘謙致詞指出，我國2017年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，2026年也將迎來第三次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨台灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議，而「透明晶質獎」的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。

鄭銘謙表示，他擔任廉政署署長任內，與專家學者集思廣益創設此「激勵」方式引導公共部門追求更好廉能治理的制度，歷經4年的試辦、2023年成為全國性的正式獎項，今年邁入第3屆透明晶質獎，讓他特別感動的是，許多優秀的行政團隊在追求廉能治理的道路上堅定前行，攜手創造廉潔透明的公務環境。

鄭銘謙恭賀獲獎的6個優秀機關，在不同專業領域上，共同回應人民對政府「廉能」與「透明」的期待，樹立標竿典範，亮眼的成績除了機關首長的決心，還有全體同仁的合作與努力。他也感謝評選委員從書面審查到實地評核，全面評估各參獎機關的廉能作為。