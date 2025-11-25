酒後情緒失控持刀刺死男友 女子遭判16年

新竹林姓女子懷疑同居陳姓男友劈腿，在某次酒後情緒失控持刀，持刀刺穿男友心臟致死，新竹地方法院審理後，依殺人罪判處林女有期徒刑16年，可上訴。

新竹地方法院11月21日判決書指出，林女從111年8月起與陳男交往並同居於新竹市租屋處，期間多次分合；最近於去年5月1日分手，並於同年6月初重新聯繫後再度同居，但林女仍懷疑陳男劈腿前女友。

判決書表示，2人交往期間，林女因感情、工作因素至身心科就醫，有情緒障礙、失眠等問題。

判決書說，去年6月13日2人到KTV唱歌並喝酒後，步行返回租屋處且同床入睡，林女明知陳男入睡，仍2次索抱遭拒而不滿，取出枕下菜刀，見陳男翻身仰躺後，刺入心臟與右頸，陳男驚醒起身時再補刺背部，造成心臟等身體受創，大量出血身亡。

法官審酌，林女無前科，在童年時因父親吸毒、母親從事八大行業、父母離婚，由祖母隔代教養長大；此案林女雖非預謀，但事後未與家屬和解也未道歉，最後依殺人罪判處有期徒刑16年，可上訴。

