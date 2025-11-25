快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案 法院裁定陳啓昱3人延押2個月、未禁見通信

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案正由台南地院審理中，台鹽、台綠前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁仍在押，羈押期限將於本月27日屆滿，陳啓昱等3人均向法院請求具保停押，經合議庭訊問後駁回聲請外，並自本月28日起延長羈押2月。

合議庭指出，陳啓昱等3人因違反證券交易法等案件均於2月27日裁定執行羈押，並禁止接見、通信在案，並均於5月27日、7月27日各裁定延長羈押2月，及均禁止接見、通信在案。

同時，9月22日曾對陳啓昱3人為具保裁定，但經檢察官抗告撤銷後回復原延長羈押狀況，而原羈押期間應至9月26日止，3人既均於同年月24日具保獲釋，至同年月26日再行訊問程序，認仍有羈押並禁止接見通信必要，有1日（9月25日）並未執行羈押，應予加計後起算延長羈押期間，裁定3人均應自9月28日起，延長羈押2月，並禁止接見、通信。

合議庭審酌，陳啓昱等3人坦承客觀事實或部分事實，但均否認有違反證交法主觀犯意，惟依起訴書及卷內所檢附相關證據，足認陳啓昱3人違反證交法中加重使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，蘇坤煌、蘇俊仁另涉犯公司法中未繳納股款、商業會計法中商業負責人利用不正當方法致使財務報表發生不實結果、刑法使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

合議庭認為，陳啓昱等3人所犯加重使公司為不利益交易罪、加重特別背信等罪均為7年以上重罪，且陳啓昱於偵查時已有逃亡20餘日，又3人面臨重罪、檢察官具體求刑、請求宣告沒收高額不法利得及民事求償責任等，依人性趨吉避凶心態，均有相當理由足認3人有逃亡高度可能。

合議庭指出，陳啓昱等3人利用興建國家重要公共工程機會，為本件非常規之不利益交易罪、特別背信罪等犯行，使台鹽及台綠公司受損害金額達上億元，對社會秩序具相當程度危害，本案屬集團型犯罪，組織龐大、分工細密，證人與同案共犯尚未交互詰問完畢，被告與相關證人、共犯間容有利益交換而勾串可能。

且現今通訊軟體、數位設備及遠端操控科技進步，被語與證人間未必須透過見面方式，即可輕易以數位工具相互勾串，陳啓昱等3人若未羈押而具保在外，容有滅證、勾串之虞。

陳啓昱等3人均應自11月28日起延長羈押2月，惟審酌3人已執行羈押期間及本案進行進度，應無禁止接見、通信必要。

台鹽、台綠前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁3人延押2月，未禁止接見、通信。圖／本報資料照片
台鹽、台綠前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁3人延押2月，未禁止接見、通信。圖／本報資料照片

陳啓昱 台綠 檢察官 台鹽綠能
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

獨／槍砲犯控法官不讓請律師 剝奪辯護權涉違法羈押 法界：實務落差

台鹽綠能弊案…下包商聽說「要分錢給陳啓昱」 晁暘老董當庭否認

台鹽綠能弊案…鴻暉負責人匯款陳啓昱 經手財務這麼說

相關新聞

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

台中楊姓男子因買賣虛擬幣糾紛，夥同10多人將4名男子擄走凌虐，還逼他們互相自慰、性交，過程甚至在旁錄影，檢方痛斥楊等人泯...

台積電2奈米洩密案 智慧法院裁定涉案3工程師延押2個月

台積電二奈米洩密案，檢方今年9月初依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等，起訴三名工程師陳力銘...

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，台灣高...

台鹽綠能弊案 法院裁定陳啓昱3人延押2個月、未禁見通信

台鹽綠能弊案正由台南地院審理中，台鹽、台綠前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁仍在押，羈押期限將於本...

連江縣退休秘書長被控護航妻舅得標採購案 檢廉搜索約談5人

連江縣政府已退休的前張姓秘書長被控2021、2023年間在2起採購案，護航借牌得標的蕭姓妻舅涉貪汙等罪嫌。台北地檢署指揮...

精舍命案轉證人應訊 李威：真的認為「王薀」有神蹟的

台北地院審理台北市精舍蔡姓女信徒遭虐死命案，今天傳喚藝人李威與妻子簡瑀家作證。李威表示，他真的認為老師「王薀」有神蹟，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。