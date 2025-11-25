連江縣退休秘書長被控護航妻舅得標採購案 檢廉搜索約談5人

連江縣政府已退休的前張姓秘書長被控2021、2023年間在2起採購案，護航借牌得標的蕭姓妻舅涉貪汙等罪嫌。台北地檢署指揮廉政署搜索張、張妻、妻舅及廠商等5人到案，釐清是否貪汙行收賄數十萬元、貪汙圖利及違反政府採購法罪嫌，5人今晚陸續移送複訊。

台北地檢署今偵辦貪汙案，指揮廉政署搭機前往連江縣搜索張姓秘書長及妻子住所，廉政官也持函向連江縣政府調取採購案相關卷證，並在台北等處搜索蕭姓妻舅、郭姓廠商、李姓廠商住處及2家廠商公司等6處所，約談張等5人到案，目前已在廉政署由廉政官訊問，今晚移送北檢複訊，將追查兩起採購案是否違反政府採購法，及張、蕭等人的金流往來是否構成貪汙行收賄罪。

檢廉追查，連江縣政府2020年「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，採購案預算金額近2千萬元；前秘書長的妻舅、都市里人規劃設計公司蕭姓主持人涉向行遠國際工程開發公司郭姓負責人借牌得標，標案在2021年履約時，疑有施工問題需限期改善，疑應依法裁罰而未裁罰，張疑要求案件最終須通過他決行，事後疑有低於新台幣50萬元的金流往來，將約談張妻蕭姓女子釐清案情。

檢廉再查第二起採購案為2023年連江縣環境景觀總顧問服務計劃，採購案金額約4百多萬，前張姓秘書長時任標案評選會召集人、評選委員，疑經下屬提醒後仍未迴避，涉圖利讓蕭姓妻舅透過行人工程顧問公司李姓負責人借牌得標。