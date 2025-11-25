精舍命案轉證人應訊 李威：真的認為「王薀」有神蹟的

台北地院審理台北市精舍蔡姓女信徒遭虐死命案，今天傳喚藝人李威與妻子簡瑀家作證。李威表示，他真的認為老師「王薀」有神蹟，但沒有參與蔡女的研討會，李妻簡瑀家則作證表示「我很自責，也很抱歉」。

檢、辯針對精舍負責人、本名王江鎮的「王薀」召集研討會檢討蔡姓女信徒詰問簡瑀家，簡女證稱，李威2020年加入精舍，半個月後帶她去學習，她參加過數次研討會，但沒有看過有人互打巴掌或者體罰。

有信眾指控簡瑀家曾經「拿棍棒施壓」蔡女，簡女否認動用棍棒，表示可能因聲音大、或說話語氣重才被人誤會。

簡瑀家稱，事發當天她與李威正在校對經書，看見師姐吳慧珠強拖蔡女到櫃台，畫面令她震驚，她同時看到同修姜芃妤抬起蔡女的膝蓋、強逼下跪作小禮拜，當王蘊離開後，蔡女雖仍站著，等她與李威離開時，蔡女已躺在地上，後來想起來真的很自責、也很抱歉。

李威作證說，他認為老師「王薀」真的有神蹟，妻子曾有婦科的疾病，自己父親發生財務的問題，老師都知道，還請師姐傳話要他去「水月草堂」多念一些經書。

李威表示，案發當天沒有參加蔡女的研討會，只是剛好有在精舍做一般的法務工作，一般法務工作包括道場的裝修、整理等，如果老師沒有交代，就不能參與或打聽研討會的內容。

檢察官提示一份「方圓小組」懲罰信眾的規定，李威說，在精舍4年多沒有看過這份資料，還證稱蔡女會被檢討，應涉及與老師的私事「只有小圈子才知道」，關於蔡女之死是否與其處理王薀的離婚分產事有關，李威表示，三位師姐應該比較了解。

李威作證稱，去年案發前確有聽聞有人要討論蔡女，案發前半個月見過蔡女，當時她的頭髮已剃成短髮；2024年7月23日蔡女被人帶進精舍時，他清楚記得蔡女左拳頭在抖動，蔡女戴的墨鏡摘下時，眼神、氣色都不好，眼睛周圍另有明顯的瘀青。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時精舍住持「耀智師父」吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，精舍幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡。

檢方偵辦，依傷害致死、強制等罪起訴13人，被告包括王江鎮、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴以及李威、簡瑀家夫妻和李淵源、姜芃妤、吳慧珠、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇，13人今天全數出庭。

檢方今年3月起訴王薀時，分案由國民法官法庭審理，有10名被告認為命案自偵查即有諸多內容被媒體以聳動標題報導，將形成媒體公審，聲請裁定不行國民參審程序獲准。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。