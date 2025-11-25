快訊

台積電2奈米洩密案 智慧法院裁定涉案3工程師延押2個月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>洩密案涉案3名工程師，遭智慧法院裁定延押禁見2月。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台積電二奈米洩密案，檢方今年9月初依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等，起訴三名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，智慧財產法院裁定繼續羈押禁見3個月。由於3人押期將至，智慧法院今天再度裁定，自12月1日起延押禁見2個月。可抗告。

智慧法院表示，3人均因違反國家安全法等案件，先前經法官訊問，認為犯罪嫌疑重大，具有刑事訴訟法羈押原因，非予羈押顯難進行審判或執行而有羈押必要，因此裁定羈押禁3月。

3人雖在法官訊問時坦承犯行，但對於所涉犯罪情節、手段、目的等供詞，曾前後所述不一，對犯罪細節避重就輕，且檢察官已當庭表示，全案尚在追查東京威力科創等涉案共犯。由於3人曾經或目前為同事關係，案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄的疑似湮滅證據舉措，有事實足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。

另外，因3人所涉犯行為擅自拍攝而重製內含台積電內部關於製程、技術等可用於生產或經營的營業秘密資訊，其中部分資訊涉及國家核心關鍵技術，此類犯罪事實的調查，需勾稽比對相關通訊軟體對話紀錄、電磁紀錄與共犯間供述，釐清確認全案犯罪細節，原有的羈押原因依然存在。

因此，3人犯行不僅損及個別企業利益，危及國家整體安全，基於權衡刑事司法權有效行使、被告人身自由私益及防禦權受限制程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，合議庭認為仍有繼續羈押的必要，且無從以其他強制處分手段代替，因此裁定延押禁見2月。

台積電洩密案涉案3名工程師，遭智慧法院裁定延押禁見2月。圖／聯合報系資料照
