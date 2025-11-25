快訊

涉用健保卡換維骨力與鈣片吸客 診所醫師與夫妻負責人遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃男與白女夫妻提起公訴。

調查指出，曾姓醫師負責看診與開立處方，白、黃2人為診所實際經營者，3人明知健保申報須依實際看診與病情核實，但卻指示居家服務照顧員持未到診長輩健保卡刷卡免掛號，再由曾姓醫師開立止痛、感冒等單一藥物處方，隨後持卡至合作藥局領藥，診所並額外提供免費維骨力及鈣片，藉此吸引照顧員持續以健保卡換取藥品與保健品。

檢調查出，診所員工亦曾持未實際就醫的親屬健保卡代為看診，或由患者親友口述症狀後領藥，造成彷彿實際到診的假象。曾姓醫師再將未到診病患登載為就醫紀錄，診所員工則依程序上傳健保署申報診察費、藥費及藥事服務費，導致健保署誤認為合法醫療行為，於期間內核撥醫療點數共86萬9590點。

今年4月10日上午，法務部調查局嘉義縣調查站持搜索票前往診所搜查，查扣相關資料後將全案移送。嘉義地檢署認定3人共同詐領健保款，行為涉及詐欺取財與業務登載不實文書，屬共同犯行且為接續方式實施，多次詐領均出於同一營利目的，已依法提起公訴，並聲請對未繳回之不法所得予以沒收或追徵。

免費維骨力作誘因，布袋診所遭控用健保卡詐領88萬元，嘉檢起訴。圖／本報資料照片
健保卡 診所 醫師
