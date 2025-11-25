他酒後夜闖母校宿舍房間呼呼大睡 法官判拘役30日

凌姓男子是亞洲餐飲學校的畢業生，今年8月4日晚間與友人飲酒，未經通報闖入母校男生宿舍借宿，「你是誰？」舍監隔日凌晨巡視時發現他竟在房內內呼呼大睡，告知教官後報警處理，台南地院認他犯侵入住宅罪處拘役30日。

檢警指出，凌男明知學校規定外人進入宿舍須遵守嚴格通報流程，不得隨意闖入學生宿舍，且該校住宿生也無權限逕自邀請外人進入宿舍。他於8月4日晚間9、10時許起，擅自進入該校男生宿舍，並先後進入2間宿舍逗留。唐姓舍監於翌日凌晨2時許發現他在宿舍房內睡覺，質問其原因及告知教官後報警處理。

凌男於警詢及偵查中坦承不諱，與教官及舍監警詢時及偵查中證述情節大致相符，並有現場照片、監視錄影器、手機錄影截圖畫面照片等佐證，認他自白與事實相符，事證明確。

檢方指出，所謂「住宅」，指「人類日常居住之場所」而言，公寓也屬之，只要供人正常起居場所，且使用場所是用以起居，該使用人對其擁有監督權，例如用以居住公寓、大廈、旅客租用旅館房間、學校宿舍、公司員工宿舍及工寮等均屬之，認凌男涉犯無故侵入他人住宅罪嫌。

檢方表示，凌男於偵查中自承其於當晚9、10時許起，有兩次侵入男生宿舍行為，主觀上基於單一犯意，於時間、空間上有密切關係，視為數舉動的接續施行，為接續犯。

台南地院審酌，凌男接續擅闖學校宿舍空間，侵害宿舍居住安寧、安全，很不應該。但他犯後大致坦承犯行，兼衡其犯罪動機、手段等一切情狀，認他犯侵入住宅罪處拘役30日，可易科罰金。