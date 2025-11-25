台中貴婦愛上潛水小鮮肉 2間豪宅歡愛...年收千萬董座夫戴綠帽獲賠

台中一名熟女貴婦被年收千萬元的企業董事丈夫指控，涉嫌與年輕16歲的潛水教練有染，趁他出國忙於公務時，在兩間豪宅內發生性行為，貴婦還欺騙他，因他長年不在家導致心病，才不願欲他行房，造成他罹患憂鬱症，內心痛苦，該名董事以侵害配偶權，向教練求償500萬元，台中地院判教練要賠150萬元，可上訴。

判決指出，該名已婚貴婦年約47歲，保養得宜、外貌姣好，經常在臉書發表令人稱羨的貼文，貴婦的丈夫是企業董座，年收千萬元，但因公務需飛往大陸、美國等地，經常不在台灣。

該名董座在去年底時發現，妻子不與他行房歡愛，理由是他長年不在家陪伴，才造成心理生病，要求不可碰妻子身體，後來才知，原來是妻子在去年8月，已與年約31歲的潛水教練有染，多次在「寶輝秋紅谷」、「喬立月河」的豪宅歡愛。

該名董座說，因妻子不與他行房的理由，讓他信以為真，感覺對妻子有愧，開始活在對妻子的自責中，進而罹患憂鬱症，求助於身心科，長期服用身心科藥物，後來才知妻子外遇，因此與妻子協議離婚，另外也因妻子與教練偷情，造成他身心痛苦，向教練求償500萬元。

台中地院審理時，教練雖承認有與貴婦發生關係，但否認知道貴婦已婚，還稱是去年底接到董座致電，才知道貴婦已婚。

台中地院審酌，貴婦已承認，二人交往時，教練已知其已婚身分，有相關對話截圖可稽，甚至貴婦萌生要與丈夫離婚念頭，告知潛水教練「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」，教練則回「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」。

另外二人歡愛的豪宅內，也有擺設貴婦與企業董座的結婚照片，潛水教練與貴婦歡愛時都有看到，顯見教練已知貴婦已婚身分，不採信教練說詞。