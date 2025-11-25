黃子佼可緩刑免關 婦援會：法院嚴重忽略被害人遭受的數位性暴力事實

藝人黃子佼涉嫌長期下載、購買不法性影像案，高等法院二審今天宣判依《個人資料保護法》判處1年6月徒刑、緩刑4年，並須接受義務勞役與法治教育課程；全案仍可上訴。婦女救援基金會對此表示，法院僅以違反個資法論罪，無法呈現該案完整樣貌，且嚴重忽略性影像被害人遭受的數位性暴力事實。

黃子佼昨聲明稱已與被害人和解，婦援會表示，並將行為歸因於「愚蠢的好奇心」，甚至強調下載多屬成人性影像且多發生於民國112年修法前。然而這些說法均是刻意迴避自身責任、試圖淡化犯罪成分，無助於理解數位性暴力的真實傷害。

婦援會說，兒少性剝削防制條例早在民國104年修法，已明定「無正當理由持有兒少性影像即屬違法」，雖當時尚未入罪，但可處罰鍰並要求接受輔導教育。因此黃子佼持有兒少性影像「早就違法」，並非如其聲明所暗示，是112年後才因新法規定才被認定違法。

黃子佼聲稱「好奇心誤觸法律」，婦援會直指完全與事實不符。若僅是好奇，通常不會持續購入數千部、更不可能涉及至少30名被害人。這顯示並非偶然，而是為滿足性慾，甚至疑似形成習慣或成癮，恐需心理輔導或治療處置。

婦援會強調，不管影像中被害人是成年或未成年，只要是非法性影像，背後往往涉及偷拍、誘騙、脅迫、性暴力等情況，被害人因此承受巨大創傷。更殘酷的是，性影像在網路上被不斷轉傳、販售、下載，加深被害人終生心理負擔，「每一次下載都是再次傷害」。

婦援會說，法院以《個資法》犯罪取代性暴力觀點，使案件呈現出「只是資料處理問題」的錯誤理解，等同忽略被害人所面臨的數位性剝削。呼籲黃子佼不該再以任何理由為自己辯護，而應對所有被害人及社會公開認錯，並承諾不再購買或下載任何非法性影像。