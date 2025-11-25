快訊

黃子佼可緩刑免關 婦援會：法院嚴重忽略被害人遭受的數位性暴力事實

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

藝人黃子佼涉嫌長期下載、購買不法性影像案，高等法院二審今天宣判依《個人資料保護法》判處1年6月徒刑、緩刑4年，並須接受義務勞役與法治教育課程；全案仍可上訴。婦女救援基金會對此表示，法院僅以違反個資法論罪，無法呈現該案完整樣貌，且嚴重忽略性影像被害人遭受的數位性暴力事實。

黃子佼昨聲明稱已與被害人和解，婦援會表示，並將行為歸因於「愚蠢的好奇心」，甚至強調下載多屬成人性影像且多發生於民國112年修法前。然而這些說法均是刻意迴避自身責任、試圖淡化犯罪成分，無助於理解數位性暴力的真實傷害。

婦援會說，兒少性剝削防制條例早在民國104年修法，已明定「無正當理由持有兒少性影像即屬違法」，雖當時尚未入罪，但可處罰鍰並要求接受輔導教育。因此黃子佼持有兒少性影像「早就違法」，並非如其聲明所暗示，是112年後才因新法規定才被認定違法。

黃子佼聲稱「好奇心誤觸法律」，婦援會直指完全與事實不符。若僅是好奇，通常不會持續購入數千部、更不可能涉及至少30名被害人。這顯示並非偶然，而是為滿足性慾，甚至疑似形成習慣或成癮，恐需心理輔導或治療處置。

婦援會強調，不管影像中被害人是成年或未成年，只要是非法性影像，背後往往涉及偷拍、誘騙、脅迫、性暴力等情況，被害人因此承受巨大創傷。更殘酷的是，性影像在網路上被不斷轉傳、販售、下載，加深被害人終生心理負擔，「每一次下載都是再次傷害」。

婦援會說，法院以《個資法》犯罪取代性暴力觀點，使案件呈現出「只是資料處理問題」的錯誤理解，等同忽略被害人所面臨的數位性剝削。呼籲黃子佼不該再以任何理由為自己辯護，而應對所有被害人及社會公開認錯，並承諾不再購買或下載任何非法性影像。

婦援會也向政府提出改革訴求，包括應修法將購買「成人非法性影像」入罪化，才能從源頭遏止影像拍攝與販售。此外，也建議比照澳洲制定「網路安全法」，要求境內外平台與網路業者負起法律責任，阻斷數位性暴力散布管道，為大眾建立更安全的網路環境。

藝人黃子佼（中）被查獲向色情網路論壇「創意私房」購買未成年性影像，掀起台版「N號房」風暴。本報資料照片
藝人黃子佼（中）被查獲向色情網路論壇「創意私房」購買未成年性影像，掀起台版「N號房」風暴。本報資料照片

相關新聞

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，台灣高...

黃子佼可緩刑免關 婦援會：法院嚴重忽略被害人遭受的數位性暴力事實

藝人黃子佼涉嫌長期下載、購買不法性影像案，高等法院二審今天宣判依《個人資料保護法》判處1年6月徒刑、緩刑4年，並須接受義...

涉用健保卡換維骨力與鈣片吸客 診所醫師與夫妻負責人遭起訴

嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，...

他酒後夜闖母校宿舍房間呼呼大睡 法官判拘役30日

凌姓男子是亞洲餐飲學校的畢業生，今年8月4日晚間與友人飲酒，未經通報闖入母校男生宿舍借宿，「你是誰？」舍監隔日凌晨巡視時...

台中貴婦愛上潛水小鮮肉 2間豪宅歡愛...年收千萬董座夫戴綠帽獲賠

台中一名熟女貴婦被年收千萬元的企業董事丈夫指控，涉嫌與年輕16歲的潛水教練有染，趁他出國忙於公務時，在兩間豪宅內發生性行...

法官險當庭遭毆！律師開庭爆衝突狂插嘴咆哮 桃園地院裁定曝

桃園地院法官謝志偉日前審理民事勞動案件，與原告訴訟代理人郭峻誠律師發生激烈爭執，郭多次插話、回嗆並拒絕服從訴訟指揮，嚴重...

