法官險當庭遭毆！律師開庭爆衝突狂插嘴咆哮 桃園地院裁定曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園地院法官謝志偉日前審理民事勞動案件，與原告訴訟代理人郭峻誠律師發生激烈爭執，郭多次插話、回嗆並拒絕服從訴訟指揮，嚴重妨礙訴訟程序進行，對此郭遭命退出法庭，他不願配合並高聲咆哮，甚至衝向法官作勢要毆打，經法警阻擋才避免情況失控。對此桃園地院裁定禁止郭峻誠在當天的代理。

裁定書指出，郭峻誠18日在桃園地院第48法庭替原告針對請求確認僱傭關係存在等事件進行言詞辯論程序，當時法院為確保兩造權益，詢問郭有關訴之聲明第二至四項是否涉及不真正連帶，聲明內容是否有修正空間，但郭無法當庭確認，當法官詢問原告與被告的契約關係時，郭先稱需確認後陳報，接著在法官尚未詢問薪資細節前，便自行補充主張，並要求被告就薪資部分具體抗辯，無視法官的制止，干擾訴訟指揮權的行使。

當法官再次詢問薪資約定細節時，郭峻誠雖告知書狀記載出處，但在法院記錄完畢後，仍繼續口頭補充說明。更為嚴重的是，當法官請郭稍候，準備向被告訴訟代理人詢問意見時，郭無視法庭秩序，直接插話重複先前的說法，甚至替被告抗辯，當庭擺出「代行法院職權」的姿態，要求法官必須質問被告特定的卷證問題，嚴重妨礙訴訟程序的正常進行。

對此，法官當庭警告郭峻誠，其行為已經妨害法庭秩序，且訴之聲明無法當庭確認，顯然有失法律專業，然而郭卻當庭反嗆法官，聲稱法院沒有給他充分陳述的機會，也沒有將他的主張完整記錄在筆錄中；法院認為，郭此言完全無視民事訴訟法規定筆錄僅需記載辯論「進行要領」，而不需逐字逐句記錄的規定。

鑑於郭峻誠的行為已經嚴重脫序，法官隨即諭知禁止他代理該次言詞辯論期日的訴訟，並命令他立即退出法庭，但郭拒不服從，不僅不願離去，更未依法提出聲請，直接要求法院當場確認並提供法庭錄音錄影。

隨後法警接獲通知前來處理，郭峻誠滯留不肯離開，自言自語稱「回去就調錄音錄影光碟」，揚言要向上級單位檢舉。在法官嚴詞再次要求退庭後，郭仍不斷爭執，持續誣指法院未讓他完全陳述，要求必須逐字逐句記載；法警介入協調，郭仍向法官不斷咆哮，甚至作勢衝向法台，最終經法警攔阻，他咆哮要求「禁止代理的裁定下給我」後才悻然離去。

桃園地院認為，郭峻誠在庭上的態度和行為已構成對法院維持秩序權的嚴重藐視，並嚴重妨害法庭秩序，因此正式裁定禁止郭峻誠代理該次言詞辯論，若郭峻誠在後續程序中仍有類似不當行為，法院將逐次審酌禁止代理，若涉及違反律師法等相關規定，法院也將檢具事證，啟動移送律師懲戒的程序。

