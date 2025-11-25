黃子佼獲緩刑 林智群：心得就是有錢真好

藝人黃子佼持有未成年性影像案，他昨天透過律師聲明已與全部被害人達成和解。高等法院今判1年6月徒刑、緩刑4年。對此，律師林智群點出關鍵字「緩刑」，他表示，「心得就是有錢真好」。

林智群表示，在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢。第一，可以找好律師處理案子。第二，有財力跟被害人和解，換取被害人原諒，以及法院給緩刑。

黃子佼聲稱跟所有被害人和解，「我覺得不太可能」，林智群表示，黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾人，可能嗎？黃子佼只是跟「願意站出來告他」的被害人和解，至於那些害怕二次傷害不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，「黃子佼是不可能找到他們和解的」。