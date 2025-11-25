洗錢防制全面轉型 執行秘書：不再依賴單向傳播
行政院洗錢防制辦公室今舉行年度成果記者及研討會，執行秘書羅韋淵表示，今年洗錢防制宣導模式是全面轉型的一年，不再依賴單向傳播而以互動、敘事與陪伴的方式與民眾一起抵禦風險，政府將持續推動政策協調、國際參與及公私協力。
今天記者會行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛均出席。
羅韋淵說，今年度洗防辦的宣導策略以「深化互動、普及教育、跨族群接觸」為核心，協同法務部、金管會與地方政府，全年在運動賽事、路跑、市集、校園與偏鄉活動中設置行動攤位，讓「帳戶要顧好、不要借給別人」成為耳熟能詳的關鍵訊息。
法務部表示，2025年度防制洗錢打擊資恐及資武擴國際研討會邀請泰國、日本、荷蘭、印尼及國際金融機構的代表，針對跨境犯罪、金融科技風險、預警機制與國際合作等議題進行深入交流，研討會持續2天，除分享全球最新犯罪趨勢，也協助檢察、調查、警政、監理及金融體系累積經驗。
洗錢防制辦公室表示，我國防制洗錢工作已從「制度建立」邁向「全民參與」，不只在國際法制趨勢上與世界同步，也在台灣社會中落實教育普及，未來將持續推動創新宣導、強化公私協力，讓每位民眾都能成為守護金流安全的關鍵力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言