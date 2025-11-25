洗錢防制全面轉型 執行秘書：不再依賴單向傳播

行政院洗錢防制辦公室今舉行年度成果記者及研討會，執行秘書羅韋淵表示，今年洗錢防制宣導模式是全面轉型的一年，不再依賴單向傳播而以互動、敘事與陪伴的方式與民眾一起抵禦風險，政府將持續推動政策協調、國際參與及公私協力。

今天記者會行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛均出席。

羅韋淵說，今年度洗防辦的宣導策略以「深化互動、普及教育、跨族群接觸」為核心，協同法務部、金管會與地方政府，全年在運動賽事、路跑、市集、校園與偏鄉活動中設置行動攤位，讓「帳戶要顧好、不要借給別人」成為耳熟能詳的關鍵訊息。

法務部表示，2025年度防制洗錢打擊資恐及資武擴國際研討會邀請泰國、日本、荷蘭、印尼及國際金融機構的代表，針對跨境犯罪、金融科技風險、預警機制與國際合作等議題進行深入交流，研討會持續2天，除分享全球最新犯罪趨勢，也協助檢察、調查、警政、監理及金融體系累積經驗。