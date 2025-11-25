快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝犯開車違規 冒用弟弟名義簽收舉發單 弟收罰單報案才曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

因案被通緝的林姓男子，開車違規被員警攔下時，為免當場被捕，謊報弟弟個人資訊，並冒名簽收舉發單。他的弟弟收到罰單後報案，林男犯行才曝光。法官審理後，依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林男今年3月18日下午駛駛自用小客車，行經新北市瑞芳區四腳亭坑路與慶安橋交岔口迴轉，被員警攔下開單舉發違規。

林男當時因為有案在身，遭發布通緝，為了隱蔽身分，免得被當場逮捕，冒用弟弟之名，並在黃姓警員開出的舉發單移送聯，簽上弟弟的姓名。

林男的弟弟事後收到罰單，自認並未在舉發單記載的時間地點，有開車違規行為並報案。警方調查發現林男冒名弟弟身分，將全案函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後認定犯行，依偽造文書罪嫌起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，林男曾犯偽造文書案，判刑4月確定，易科罰金執行完畢。林男5年內故意再犯同罪質案件，為累犯，足認就特定犯罪有特殊惡性。

法官審酌林男因被通緝，為躲避追緝，任意冒用弟弟名義，簽收違反道路交通管理事件通知單，不僅影響監理機關對交通事件裁決正確性，也損害弟弟權益。考量犯後坦承犯行，兼衡教育程度高中畢業及家庭經濟狀況等情狀，判刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。

林姓男子開車違規被員警攔下，為免被通緝身分曝光，冒用弟弟名義並簽收舉發單。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。聯合報系資料照
林姓男子開車違規被員警攔下，為免被通緝身分曝光，冒用弟弟名義並簽收舉發單。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。聯合報系資料照

通緝 偽造文書 法官
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

租車公司報案忘撤協尋 新北警巡查男險被當賊

台64觀音山隧道遭2隻黑豬闖入 警急封閉隧道圍捕豬仔

失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

影／白目通緝犯邊騎機車邊吸毒 蘆洲廟會陣頭協助警方逮人

相關新聞

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

北市前議員林穎孟涉貪 辦公室主任共謀詐助理費貪汙起訴

台北市第13屆議員林穎孟涉詐助理費遭判刑，案件上訴中，林穎孟告發當時爆料的辦公室主任吳香君與她共謀，詐取1個月的助理費3...

法官險當庭遭毆！律師開庭爆衝突狂插嘴咆哮 桃園地院裁定曝

桃園地院法官謝志偉日前審理民事勞動案件，與原告訴訟代理人郭峻誠律師發生激烈爭執，郭多次插話、回嗆並拒絕服從訴訟指揮，嚴重...

黃子佼獲緩刑 林智群：心得就是有錢真好

藝人黃子佼持有未成年性影像案，他昨天透過律師聲明已與全部被害人達成和解。高等法院今判1年6月徒刑、緩刑4年。對此，律師林...

洗錢防制全面轉型 執行秘書：不再依賴單向傳播

行政院洗錢防制辦公室今舉行年度成果記者及研討會，執行秘書羅韋淵表示，今年洗錢防制宣導模式是全面轉型的一年，不再依賴單向傳...

通緝犯開車違規 冒用弟弟名義簽收舉發單 弟收罰單報案才曝光

因案被通緝的林姓男子，開車違規被員警攔下時，為免當場被捕，謊報弟弟個人資訊，並冒名簽收舉發單。他的弟弟收到罰單後報案，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。