通緝犯開車違規 冒用弟弟名義簽收舉發單 弟收罰單報案才曝光

因案被通緝的林姓男子，開車違規被員警攔下時，為免當場被捕，謊報弟弟個人資訊，並冒名簽收舉發單。他的弟弟收到罰單後報案，林男犯行才曝光。法官審理後，依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林男今年3月18日下午駛駛自用小客車，行經新北市瑞芳區四腳亭坑路與慶安橋交岔口迴轉，被員警攔下開單舉發違規。

林男當時因為有案在身，遭發布通緝，為了隱蔽身分，免得被當場逮捕，冒用弟弟之名，並在黃姓警員開出的舉發單移送聯，簽上弟弟的姓名。

林男的弟弟事後收到罰單，自認並未在舉發單記載的時間地點，有開車違規行為並報案。警方調查發現林男冒名弟弟身分，將全案函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後認定犯行，依偽造文書罪嫌起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，林男曾犯偽造文書案，判刑4月確定，易科罰金執行完畢。林男5年內故意再犯同罪質案件，為累犯，足認就特定犯罪有特殊惡性。