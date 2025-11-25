民眾難知誰是狼醫 婦團籲修法公開揭露

婦團與醫療工會25日呼籲強化醫師資訊揭露、制定懲戒規範，以強化病友與同業的性平保障。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 「民眾網路上查不到醫師看診經歷，恐提高遇到狼醫機率！」現代婦女基金會25日召開記者會指出，近年來醫界對職場、病人的性暴力、騷擾案層出不窮，但網路上完全查不到醫師過往是否有不良或懲戒紀錄，因此呼籲強化主動通報、制定懲戒指引且處分及時、完整揭露醫師資訊與性平防治成效納入醫院評鑑。

查不到狼醫紀錄

現代婦女基金會總督導張妙如表示，近年來因為《性騷擾防治法》醫病關係的案件從109年的6件提升到113年的28件，但民眾很難在網路上查到醫師過去是否有違反專業倫理或違反相關法規的懲戒紀錄，恐提高遇害的可能性。醫改會執行長林雅惠也強調，我國律師從照片、公會、執業地區與不良紀錄等資訊都有公開，醫師也應比照辦理。

「只要醫師不同意公開就查詢不到！」林雅惠指出，很多性平定讞案件並未全部公開，且若案件僅有行政認定、懲處或112年判決確定者，系統是查不到的，例如精神科陳姓醫師誘導病患發生關係，事後改名、且111年已遭懲戒，但如今卻仍在不同縣市、跨院所執業，甚至擔任主管，顯示管理相當鬆散。

性平處分應及時、持續

「我國《醫師法》限制執業、廢照的相關違法事項，並不包括性平案件！」現代婦女基金會董事王如玄表示，《醫師法》法條過少，不到《律師法》3分之1，對於許多違法行為並沒有規範，且沒有警示制度，醫師公會也沒有會員公約規範，在醫師倫理規範中也沒有性平規定，導致許多狼醫發生性平案件後仍可繼續執業，讓病人與同頁面臨性別案件風險。

因此，現代婦女基金會、醫改會與台北市醫師職業工會呼籲將性平防治成效納入醫院評鑑，同時修法完整醫師揭露資訊，保障民眾知情權，同時制定懲戒指引，且確保處分及時且持續，避免更多人受害。

另外，也應該強化地方政府、醫療院所的主動通報監督，落實防治性平案件的責任。

