北市前議員林穎孟涉貪 辦公室主任共謀詐助理費貪汙起訴

台北市第13屆議員林穎孟涉詐助理費遭判刑，案件上訴中，林穎孟告發當時爆料的辦公室主任吳香君與她共謀，詐取1個月的助理費35563元。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪起訴吳香君，金額5萬元以下建請減輕其刑。

全案源於，有「甜心議員」之稱的無黨籍台北市議員林穎孟涉貪，被控在2018至2019年議員任內詐領助理費26萬7219元。又聘僱時任男友葉曜彰當公費助理，葉曜彰從2020年3月間成立公關行銷公司，2人涉以公司新聘員工作郭姓設計師列為人頭助理，2020年4月起詐領公費助理領薪資，扣除林穎孟應個人支出的議員臉書等社群媒體影像製作費、文宣設計費等，詐領計23萬1656元。

林穎孟去年11月經台北地方法院依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，判處3年8月，褫奪公權2年，又犯貪汙圖利罪判5年8月褫奪公權3年。案件上訴由台灣高等法院審理中。

北檢調查，林穎孟的楊姓助理因課業因素無法兼顧工作，林穎孟涉免除資遣費用，與辦公室主任吳香君不實登載2019年10月的議會自聘公費助理酬金清冊，詐取1個月的公費助理補助等費用，當年10月29日將月酬金3萬元撥入楊姓助理帳戶，勞保費2372元、健保費1373元及勞退機關提撥補助款1818元撥入林穎孟的帳戶，共計詐領35563元，直至同年11月才向議會辦理停聘。