聽新聞
0:00 / 0:00
惡劣情侶檔冒名誣告害跑法院 4名被害人求償共獲賠133萬
台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向法院聲請支付命令，一、二審均判14年、6年半，王姓男子等4名被害人提告共求償800萬，台南地院判賠共133萬元。
檢方起訴，陳姓情侶檔於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告。
陳姓情侶檔一審判刑14年、6年半，上訴二審遭駁回，維持原刑度。除刑事外，王男等人也提起民事訴訟。
王姓男子及同姓男子主張，因此各受有精神損害96萬元、92萬元，且因需出庭而向工作單位請假，致各受有4萬元、8萬元薪資減少損害，2人損害共計各100萬元。另詹姓男子及徐姓女子則受有精神損害各300萬元。王等4人共計求償800萬元。
台南地院指出，王男等2人主張其因陳男誣告、行使偽造私文書、非法利用原告個資行為致原告不斷收受司法文書，需請假至警察機關應訊或至各地檢署開庭，致各受有4萬元、8萬元薪資減少損害等情，並有提出各地檢署刑事傳票、警察機關通知書、薪資單等件為證。
同時，審酌王等人不法侵權行為態樣，及因陳所為侵權行為對其身心影響、所受精神痛苦程度等一切情狀，認王男等人請求賠償其所受非財產上損害60萬元、30萬元、25萬元、6萬元為適當。台南地院表示，認陳應分別給付王等4人64萬元、38萬元、25萬元、6萬元。然而，陳提上訴，逾期迄今仍未繳納第二審裁判費而遭駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言