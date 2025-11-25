惡劣情侶檔冒名誣告害跑法院 4名被害人求償共獲賠133萬

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向法院聲請支付命令，一、二審均判14年、6年半，王姓男子等4名被害人提告共求償800萬，台南地院判賠共133萬元。

檢方起訴，陳姓情侶檔於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告。

陳姓情侶檔一審判刑14年、6年半，上訴二審遭駁回，維持原刑度。除刑事外，王男等人也提起民事訴訟。

王姓男子及同姓男子主張，因此各受有精神損害96萬元、92萬元，且因需出庭而向工作單位請假，致各受有4萬元、8萬元薪資減少損害，2人損害共計各100萬元。另詹姓男子及徐姓女子則受有精神損害各300萬元。王等4人共計求償800萬元。

台南地院指出，王男等2人主張其因陳男誣告、行使偽造私文書、非法利用原告個資行為致原告不斷收受司法文書，需請假至警察機關應訊或至各地檢署開庭，致各受有4萬元、8萬元薪資減少損害等情，並有提出各地檢署刑事傳票、警察機關通知書、薪資單等件為證。