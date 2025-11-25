快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

聽新聞
0:00 / 0:00

惡劣情侶檔冒名誣告害跑法院 4名被害人求償共獲賠133萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，涉假冒債權人或他人名義向全台19個地檢署誣告378人次，還偽造不實債權文件向法院聲請支付命令，一、二審均判14年、6年半，王姓男子等4名被害人提告共求償800萬，台南地院判賠共133萬元。

檢方起訴，陳姓情侶檔於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告。

陳姓情侶檔一審判刑14年、6年半，上訴二審遭駁回，維持原刑度。除刑事外，王男等人也提起民事訴訟。

王姓男子及同姓男子主張，因此各受有精神損害96萬元、92萬元，且因需出庭而向工作單位請假，致各受有4萬元、8萬元薪資減少損害，2人損害共計各100萬元。另詹姓男子及徐姓女子則受有精神損害各300萬元。王等4人共計求償800萬元。

台南地院指出，王男等2人主張其因陳男誣告、行使偽造私文書、非法利用原告個資行為致原告不斷收受司法文書，需請假至警察機關應訊或至各地檢署開庭，致各受有4萬元、8萬元薪資減少損害等情，並有提出各地檢署刑事傳票、警察機關通知書、薪資單等件為證。

同時，審酌王等人不法侵權行為態樣，及因陳所為侵權行為對其身心影響、所受精神痛苦程度等一切情狀，認王男等人請求賠償其所受非財產上損害60萬元、30萬元、25萬元、6萬元為適當。台南地院表示，認陳應分別給付王等4人64萬元、38萬元、25萬元、6萬元。然而，陳提上訴，逾期迄今仍未繳納第二審裁判費而遭駁回。

台南地院認陳男應分別給付王男等4人64萬元、38萬元、25萬元、6萬元，陳男不服上訴，但逾期未繳第二審裁判費而遭駁回。圖／本報資料照
台南地院認陳男應分別給付王男等4人64萬元、38萬元、25萬元、6萬元，陳男不服上訴，但逾期未繳第二審裁判費而遭駁回。圖／本報資料照

台南 薪資 情侶
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

中監戒護科員收錢貪汙 讓吳健保違規接見53次 二審今判5年2月

高雄男推倒警車又控警察打人 反吞誣告得入監

一審重判、二審輕判 「罪刑相當原則」法官見解落差大

相關新聞

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

黃子佼獲緩刑引譁然 律師指對被害人1情況更重要

藝人黃子佼持有大量未成年性影像案，他和被害人達成和解，今獲判1年6月徒刑，緩刑4年，引起討論。對此，律師張榮成在Thre...

黃子佼購買下載性影像...賠錢和解換「免關」 被害人的反應曝光

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

影／黃子佼持有性影像賠錢和解 被害人律師聽完判決發聲：不會再上訴！

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

藝人周孝安酒後移車到停車格被查獲 酒駕判刑2月

藝人周孝安到KTV喝酒後找不代駕，將臨停車子移到停車格被警方查獲，酒測值達每公升0.28毫克，檢方依公共危險罪聲請簡易判...

通緝犯開車違規 冒用弟弟名義簽收舉發單 弟收罰單報案才曝光

因案被通緝的林姓男子，開車違規被員警攔下時，為免當場被捕，謊報弟弟個人資訊，並冒名簽收舉發單。他的弟弟收到罰單後報案，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。