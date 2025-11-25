黃子佼獲緩刑引譁然 律師指對被害人1情況更重要

藝人黃子佼持有大量未成年性影像案，他和被害人達成和解，今獲判1年6月徒刑，緩刑4年，引起討論。對此，律師張榮成在Threads發表看法，他表示，以第三人的角度來看，某些被告去關一關，對這個「社會」比較清靜，但以實際受損害的那些人來說，拿到應有的補償或賠償，或許比什麼都重要。

黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，黃子佼昨天透過律師發聲明指已與全數被害人達成和解，台灣高等法院今改依違反個人資料保護法判決1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。

張榮成表示，黃子佼緩刑了，許多人就在討論到底該不該給他緩刑，進而在評論緩刑這個制度的好壞。他個人認為，實務上有許多被告跟當事人，確實為了爭取緩刑，願意付出大額和解金，當然以第三人的角度來看，某些被告去關一關，對這個「社會」比較清靜，但以實際受損害的那些人來說，拿到應有的補償或賠償，或許比什麼都重要。