快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

聽新聞
0:00 / 0:00

黃子佼購買下載性影像...賠錢和解換「免關」 被害人的反應曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，台灣高等法院今改依違反個人資料保護法非公務機關非法蒐集處理個人資料罪判1年6月徒刑，宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應提供180小時義務勞務，參加3場次法治教育，可上訴。

高院指出，一審漏未斟酌非法蒐集處理個人資料罪，應加重其刑，原審認定被害人數為35人，而上訴後合議庭認定被害人數為37人，審酌黃子佼為一己私慾主動加入創意私房論壇成為會員，並且從論壇購買、下載、儲存性影像，對於我國兒童少年身心健全發展環境影響非輕，因此量處主文之刑度。

高院考量黃子佼沒有前科，且與37名被害人都已經和解，且給付賠償完畢，可見黃子佼有彌補被害人所受損害的真意以及具體作為，同時37人都同意給予黃子佼緩刑的機會，因此宣告緩刑4年。

黃子佼2014年2月12日起註冊成為「創意私房」會員，陸續購買兒童或少年性影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。黃偵查時認罪，審判時改口不認。

台北地院一審認為黃子佼購買性影像數量不少，他的犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性，考量他尚未與被害人和解，台北地院一審判處黃子佼8月徒刑，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，則以1000折算1日。

台北地檢署另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，高院二審併案審理，被害人也從35人擴增為47人。案件上訴審理期間，黃子佼開始和被害人談和解。

上月21日高院言詞辯論終結，黃在法庭上落淚，表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，並說「我不懂法律」、「我懂得被害人的痛」。黃的律師也向媒體表示，「37名未成年都和解了」，不過當時一名被害人告訴代理人認為是「話術」。

高院定於今日上午10時宣判，而黃子佼昨透過律師緊急發聲明，再度道歉之外，並表示他已認知每一張兒童少年性影像，都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，也再次表達深摯的道歉。

黃子佼委任的律師事務所也指出，因本案為兒少案件，被害人個人資料均受遮掩保護，黃子佼完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，才能與全數被害人達成和解。

藝人黃子佼。聯合報系資料照
藝人黃子佼。聯合報系資料照

被害人 人資 創意私房
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／黃子佼持有性影像賠錢和解 被害人律師聽完判決發聲：不會再上訴！

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

黃子佼與受害人全數達成和解　吹哨者怒揭真相「不包含這些女孩」

明天案件將宣判…黃子佼今急發和解聲明 法院反應曝光

相關新聞

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

黃子佼獲緩刑引譁然 律師指對被害人1情況更重要

藝人黃子佼持有大量未成年性影像案，他和被害人達成和解，今獲判1年6月徒刑，緩刑4年，引起討論。對此，律師張榮成在Thre...

黃子佼購買下載性影像...賠錢和解換「免關」 被害人的反應曝光

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

影／黃子佼持有性影像賠錢和解 被害人律師聽完判決發聲：不會再上訴！

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案...

藝人周孝安酒後移車到停車格被查獲 酒駕判刑2月

藝人周孝安到KTV喝酒後找不代駕，將臨停車子移到停車格被警方查獲，酒測值達每公升0.28毫克，檢方依公共危險罪聲請簡易判...

通緝犯開車違規 冒用弟弟名義簽收舉發單 弟收罰單報案才曝光

因案被通緝的林姓男子，開車違規被員警攔下時，為免當場被捕，謊報弟弟個人資訊，並冒名簽收舉發單。他的弟弟收到罰單後報案，林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。