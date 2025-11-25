快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人黃子佼因持有2259部少年性影像，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判決8月徒刑，併科罰金10萬元；案件上訴，黃子佼積極與被害人談調解，並於昨日透過律師發聲明指已與全數被害人達成和解，台灣高等法院今改依違反個人資料保護法判決1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。

黃子佼2014年2月12日起註冊成為「創意私房」會員，陸續購買兒童或少年性影像，再以電腦主機下載，儲存在硬碟之中。黃偵查時認罪，審判時改口不認。

台北地院一審認為黃子佼購買性影像數量不少，他的犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性，考量他尚未與被害人和解，台北地院一審判處黃子佼8月徒刑，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，則以1000折算1日。

台北地檢署另查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，高院二審併案審理，被害人也從35人擴增為47人。案件上訴審理期間，黃子佼開始和被害人談和解。

上月21日高院言詞辯論終結，黃在法庭上落淚，表示因本案毀了人生，失去一切還要支付贍養費，並說「我不懂法律」、「我懂得被害人的痛」。黃的律師也向媒體表示，「37名未成年都和解了」，不過當時一名被害人告訴代理人認為是「話術」。

高院定於今日上午10時宣判，而黃子佼昨透過律師緊急發聲明，再度道歉之外，並表示他已認知每一張兒童少年性影像，都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，也再次表達深摯的道歉。

黃子佼委任的律師事務所也指出，因本案為兒少案件，被害人個人資料均受遮掩保護，黃子佼完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透由法院的大力協助，才能與全數被害人達成和解。

黃子佼。圖／聯合報系資料照片
黃子佼。圖／聯合報系資料照片

