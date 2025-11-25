鈑金玻璃慘淪雕刻畫布 高雄酒醉男沿路刮花路旁車輛

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區育才路上昨天被民眾發現路旁停放的多輛自小客車竟然車身出現許多「藝術塗鴉」，車主發現後氣得報警，經調閱監視器發現是有路過男子刻意所為，男子疑似因酒醉，才會沿途拿著金屬利器在路旁停放車輛上揮灑創意，警方目前已鎖定對象將追緝到案，男子也將面臨相關賠償。

據了解，出現鈑金雕刻塗鴉怪客的位置就位於本洲工業區的育才路上，昨天上午9時許有車主要移車時，才發現愛車遭人以利器刮傷，警方到場勘查後，發現另有3輛車也有遭人刻意刮損的情形，轄區警方立即主動通知其他車主到派出所製作筆錄。

這名鈑金雕刻塗鴉怪客疑似是喝醉酒後隨機破壞，對著整排路邊停車隨手亂畫，疑似使用鑰匙所為，造成受害車輛不僅玻璃出現白色破裂刮痕，車身也出現許多線條塗鴉，讓受害車主不得不重新烤漆、更換玻璃。

岡山警方指出，經立即調閱周邊監視器，目前已初步鎖定可疑對象，將循線追緝男子到案，警方也已加強案發地周邊的巡邏密度，持續查證相關跡證，以保障民眾財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

岡山本洲工業區育才路出現鈑金雕刻塗鴉怪客，多輛停放路旁的車輛車身全遭利器刮花。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山本洲工業區育才路出現鈑金雕刻塗鴉怪客，多輛停放路旁的車輛車身全遭利器刮花。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山本洲工業區育才路出現鈑金雕刻塗鴉怪客，多輛停放路旁的車輛車身全遭利器刮花。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山本洲工業區育才路出現鈑金雕刻塗鴉怪客，多輛停放路旁的車輛車身全遭利器刮花。記者巫鴻瑋／翻攝

