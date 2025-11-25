藝人周孝安酒後移車到停車格被查獲 酒駕判刑2月

藝人周孝安到KTV喝酒後找不代駕，將臨停車子移到停車格被警方查獲，酒測值達每公升0.28毫克，檢方依公共危險罪聲請簡易判決處刑；台北地院審理，判周有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

現年41歲的周孝安，2001年自電視節目「我猜我猜我猜猜猜」出道，2015年曾入圍第50屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。

判決指出，2025年10月24日凌晨3時許，周孝安在錢櫃台北忠孝店喝了威士忌後，開車載女性友人想要將臨停在路邊的轎車移到路邊停車格停放，車子行經忠孝東路、大安路口時，因沒打方向燈被大安分局巡邏警員攔查。

警方發現，周孝安全身酒氣，對他施以酒測，酒測值達每公升0.28毫克，依公共危險罪將周移送法辦，；周在地檢署坦承酒駕，檢察官偵辦認周涉犯公共危險罪，向法院聲請簡易判決處刑，由於周認罪，法院審理判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

