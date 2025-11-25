中監戒護科員收錢貪汙 讓吳健保違規接見53次 二審今判5年2月

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南縣已故前議長吳健保在台中監獄服刑期間，得知中監高姓戒護科員的次子將辦婚宴，吳即透過友人交付10萬元禮金，高收下禮金後，讓吳獲得特殊待遇，得以違規電話接見53次、2度提供特別餐，一審依貪汙罪，判高5年2月徒刑，二審今審結，駁回上訴，維持原判。

起訴指出，高姓男子（69歲）曾任台中監獄戒護科科員，目前已退休，在職時負責受刑人戒護、生活管理、行為考察等業務，而台南縣前議長吳健保在2020年3月至2024年5月間，在台中監獄服刑，高姓男子則主管吳健保的科員。

吳健保為了獲得獄中特殊待遇，透過友人請託高姓男子關照，在2020年7月間，吳健保得知高姓男子的二兒子要結婚，因此起意藉禮俗之名行賄。

台中監獄當時風聞，將有受刑人或出獄更生人，假藉高子婚宴，致贈高姓男子高額禮金，因此指派戒護科專員，約談、輔導高姓男子，提醒高姓男子身為教區科員，管理眾多收容人，兒子婚禮當日，如遇有人贈與高額禮金，應提高警覺，依公務員廉政倫理規範處理，高姓男子假意應允。

高姓男子次子婚宴在2021年3月27日舉辦，吳健保透過不知情的次子、友人前往婚宴，將10萬元紅包送至收禮處，高姓男子得知後，仍予收受賄款，而在吳健保服刑期間，違規安排吳健保電話接見53次，2度違規提供吳健保「特別餐」。

台中地檢署在去年底偵結，認定高姓男子是受吳健保行求後始行起意，收賄方式為混同婚宴禮金掩人耳目，收賄金額為10萬元，犯後全盤否認犯罪等情，依貪汙治罪條例起訴，建請法院量處適當之刑，沒收犯罪所得10萬元。

台中地院今年5月審結，依貪汙治罪違背職務收賄罪，判高5年2月，褫奪公權3年，全案上訴台中高分院後今天審結。

台中監獄戒護科高姓科員涉嫌收取台南縣前議長吳健保的10萬元禮金，讓吳享受特殊待遇，二審今駁回上訴。記者陳宏睿／攝影
台中監獄戒護科高姓科員涉嫌收取台南縣前議長吳健保的10萬元禮金，讓吳享受特殊待遇，二審今駁回上訴。記者陳宏睿／攝影

吳健保 監獄 收賄
