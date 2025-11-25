獨／槍砲犯控法官不讓請律師 剝奪辯護權涉違法羈押 法界：實務落差

彰化縣周姓男子涉槍砲、妨害公務案，一審遭判刑12年6月、6月徒刑，因羈押期將屆滿，檢方針對妨害公務罪上訴，台中高分院審理羈押庭時，周當庭表示欲找辯護人，被法官以沒有委任狀回絕，周男反映法官有嚴重程序瑕疵，向台中高分院聲請撤銷羈押處分，近日遭二審駁回確定，有法界人士認為，法律雖有規定，但常有「實務執行的落差」。

周男委由律師主張，該案由檢方針對妨害公務部分，提起上訴後，移審台中高分院，因羈押期將屆滿，由台中高分院的值日法官審理羈押庭，當時他已向法官表示，「要找律師」，但法官以他沒有委任狀為由，沒有停止訊問，讓周找律師，有剝奪被告的辯護權、程序違法的疏失。

周男律師指出，依據刑事訴訟法第27條規定，被告得隨時選任辯護人，另外依據同法第95條第二項規定，無辯護人之被告表示已選任辯護人時，應即停止訊問，顯見當時值日法官審理程序有違法的疏失，聲請撤銷羈押處分。

台中高分院裁定指出，選任辯護人應提出委任書狀，在起訴前提出給檢察官或司法警察，起訴後應於每審級提出給法院，刑事訴訟法第30條定有明文，當時審理羈押庭的值日法官在今年9月16日訊問周時，周雖稱希望委任辯護人，但沒有提出已選任辯護人的委任狀，直至同年月22日才提出委任狀。

裁定指出，另外妨害公務非屬強制辯護案件，當時值日法官已依刑事訴訟法規定，踐行訊問周男的法定程序，給予周男陳述意見的機會，難認值日法官所做的羈押裁定不合法，認定周男聲請撤銷羈押處分無理由，駁回訴請，不得抗告。

台東地院前院長、現任律師唐光義表示，雖然刑事訴訟法有規定，選任辯護人應提出委任狀，但若在審判移審羈押庭時，因時間匆促，被告尚未提出委任狀，而有提出需求，提出律師電話時，雖非強制辯護案件，書記官仍應通知律師是否能即時到庭，如律師不克到庭，才宜續行訊問，以確保被告的訴訟防禦權。